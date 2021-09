Naježili se boste: na Kongresnem trgu so tekle solze (FOTO)

Štiriletni Paskal, ki je že od rojstva slep, je zaigral na harmoniko. FOTO: Društvo Viljem Julijan

Ella Vita, sestrica Viljema Julijana, ki se je poslovil mnogo prezgodaj. FOTO: Društvo Viljem Julijan

Okoli tisočglava množica je spremljala koncert. FOTO: Društvo Viljem Julijan

Množica je bila nad videnim zagiotovo ganjena. FOTO: Društvo Viljem Julijan

Zbrali so neverjetnih 50.000 evrov. FOTO: Društvo Viljem Julijan

Minulo soboto je bil na Kongresnem trgu v Ljubljani edinstveni dogodek z dobrodelno noto – koncert, ki ga je s častnim pokroviteljstvom podprl predsednik, organizirala pa sta ga glasbenikin njegova ženas svojim Društvom Viljem Julijan. »Ta veličastni dogodek je glas in zapuščina najinega preljubega, ki je pri 2,5 leta izgubil bitko z neozdravljivo boleznijo. To je koncert, ki je posvečen vsem malim borcem in z njim jim podajamo vso našo podporo in ljubezen. V tem večeru naša srca bijejo samo zanje,« sta dejala organizatorja.Koncert je s pesmijo Somewhere over the Rainbow odprla osemletna, sestrica Viljema Julijana, od malih borcev pa izpostavljamo pogumnega štiriletnega fantka, ki je že od rojstva slep in je zaigral na harmoniko ter okoli tisočglavo množico ganil do solz. Srednješolec, ki ima težko neozdravljivo mišično bolezen, je spregovoril o svoji borbi z boleznijo in o tem, kako tovrstni bolniki potrebujejo, da jih sprejemamo enakovredno kot druge otroke.Na odrih so se zvrstila znana imena z estrade, denimo Kvatropirci,in SoulGreg Artist & BigLights Band. Prireditev sta povezovala voditeljainS koncertom so zbrali okrog 50.000 evrov. »Vsa sredstva, ki smo jih zbrali s tem prekrasnim dogodkom, z našo zbiralno akcijo, bomo v celoti namenili malim borcem,« pravi, predsednik Društva Viljem Julijan.