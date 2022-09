Najboljši so raztegnili meh na Ljubečni (FOTO)

Minulo nedeljo je na Ljubečni pri Celju potekal finalni del enega najprestižnejših harmonikarskih tekmovanj pri nas, 41. Zlata harmonika Ljubečne (ZHL). V konkurenci štiridesetih najboljših harmonikarjev in harmonikaric iz vse Slovenije si je naslov absolutne zmagovalke ZHL priigrala Velenjčanka Tjaša Lesjak, ki je tudi aktualna državna in svetovna prvakinja.

Absolutna zmagovalka Tjaša Lesjak z mentorjem Nejcem Pačnikom FOTO: Aleksander Mrvič

Tekmovalci so se pomerili v kar osmih starostnih kategorijah. V posamičnih pa so bili najboljši Taj Brečko, Mia Ovčjak, Lukas Gumilar, Andraž Kovačič, Tjaša Lesjak, Žiga Hriberšek in Jurij Kink. V kategoriji veteranov je bil najboljši Stane Makovec, ki si je priigral tudi naziv naj godca. Zmagovalka Tjaša Lesjak, ki je v zadnjem letu, kot rečeno, pod mentorstvom Nejca Pačnika že osvojila naslov državne in svetovne prvakinje v igranju na diatonično harmoniko, je za nagrado prejela diatonično harmoniko munda.

41. Zlata harmonika Ljubečne je bila pika na i po štirih polfinalnih tekmovanjih na Hajdini, v Topolšici, Škocjanu na Dolenjskem in Besnici na Gorenjskem, kjer se je v finale ZHL uvrstilo 39 raztegovalcev meha. Odlični harmonikarji in harmonikarice so na Ljubečni igrali pred dvema komisijama, vsi pa so se predstavili z venčkom narodnih in eno obvezno skladbo, ki jo je izbral predsednik strokovnega sveta ZHL Martin Juhart.

Poleg njega so bili v komisiji še Tomaž Boškin, Anže Zavrl, Franci Rajgl in Robert Zupan, ki je predsedoval eni od komisij. Vse pohvale si za organizacijo zasluži Robert Goličnik, ki je na čelo ZHL prišel pred letom dni, z Miho Železnikom, predsednikom Kulturno-umetniškega društva Ljubečna, pa sta tekmovanje popolnoma prenovila in sestavila novo ekipo.

Nekoč na robu preživetja

»Zlata harmonika je bila na robu preživetja. Želel pa sem si, da se tradicija nadaljuje in se bodo tudi prihodnje generacije lahko pohvalile, da je zaradi uspehov na ZHL njihova glasbena pot uspešnejša in lažja. To sem ne nazadnje doživel tudi sam, ko sem leta 1996 zmagal na ZHL,« je strnil misli Goličnik. Prenovljeni sistem tekmovanja je navdušil tako tekmovalce kot njihove starše.

»Zavedam se, da so bile nekatere izboljšave nujne, in upam, da jih bo v prihodnje še več in bo tudi vedno več tekmovalcev,« se nadeja Goličnik. Po tekmovanju je sledil revijalni del, v katerem so najboljši v posamezni kategoriji ob spremljavi odličnega basista Aljaža Goličnika in kitarista Naceta Grudnika, članov Ansambla Šepet, še enkrat zaigrali pred občinstvom. Nato so najboljšim podelili 19 zlatih in prav toliko srebrnih plaket ter eno bronasto. Plaketo Avgusta Stanka in naziv absolutne zmagovalke pa je prejela Tjaša Lesjak, ki je najbolj prepričala komisijo in za nagrado prejela harmoniko munda.

V meni je pravi kaos občutkov. Ko ponovno podoživiš zmago tam, kjer sem si jo prvič priigrala leta 2017, je res neverjetno.

»Brez sponzorjev seveda ne gre, zato se na tem mestu zahvaljujem tako Harmonikam Munda kot podjetju Mik in vsem drugim, ki podpirajo naše tekmovanje. V prihodnje pa pogledujemo še više, saj bo le tako tudi naš slogan Ljubečna je večna lahko živel še naprej,« je sklenil predsednik ZHL Robert Goličnik, ki že zdaj vabi na Ljubečno tudi prihodnje leto. »V meni je pravi kaos občutkov. Ko ponovno podoživiš zmago tam, kjer sem si jo prvič priigrala leta 2017, je res neverjetno. Z mentorjem Nejcem Pačnikom sva moje igranje izpopolnila do te mere, da sem osvojila tudi plaketo Avgusta Stanka za najboljši venček in za nagrado prejela čisto novo harmoniko munda. A včasih stvari ne tečejo, kot bi si želeli, zato za menoj vedno stojijo starši in drugi bližnji in seveda moj najboljši mentor Nejc, ki s prijateljskim in profesionalnim pristopom natančno ve, katere besede potrebujem v trenutku, ko nimam prave energije in koncentracije,« pa je po tekmovanju strnila misli Tjaša Lesjak.

Andraž Kovačič (z mentorjem Sandijem Ravbarjem) je prejel zlato plaketo in zmagal v svoji kategoriji. FOTO: FB

Tudi harmonikar Jurij Kink si je priigral že nekaj lovorik. FOTO: FB