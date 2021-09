Najboljši na kar dveh festivalih

Opojevci so stopili tudi na oder festivala pod Pohorjem v Oplotnici.

​Na festivalu narodno-zabavne glasbe Ptuj 2021 so se predstavili s tekmovalno polko Gasilska noč, ki govori o pravi gasilski zabavi, kakršno smo zadnje leto in pol vsi zelo pogrešali.

1.

so nastopili na Oplotniškem festivalu.

inso člani Ansambla Opoj, fantovske zasedbe s sedežem v Črešnjevcih pri Gornji Radgoni, katere začetki segajo v leto 2013. Narodno-zabavna glasba jim je v veliko veselje, izpopolnjuje jih in radosti, obenem pa v pesmih budijo narodno zavest in slovensko besedo.Njihove uspešnice Fantovske pesmi, Kmečki fant muzikant, Muzikantovo dekle, Mlad ali star in druge so se že dodobra zasidrale v ušesa njihovih oboževalcev. V zadnjih štirih letih so sodelovali na domala vseh večjih festivalih in na njih osvojili vse pomembnejše lovorike. Letos so v bero nagrad dodali še dve, leto pa začeli z nič manj uspešnim, sicer vnaprej posnetim nastopom na verjetno zadnjem festivalu Slovenska polka in valček, kjer so s polko Naša pesem zasedli odlično drugo mesto in se med polkami uvrstili tik za zmagovalci Raubarji.Na festivalu narodno-zabavne glasbe Ptuj 2021, ki je potekal v Juršincih, so se predstavili s tekmovalno polko Gasilska noč, ki govori o pravi gasilski zabavi, kakršno smo zadnje leto in pol vsi zelo pogrešali. Na koncu so visoko v zrak ponosno dvignili orfeja, saj jih je strokovna komisija okronala za najboljši ansambel med preostalimi zasedbami.»Letošnjega ptujskega festivala smo se zelo veselili, saj sta od našega zadnjega festivalskega nastopa pred publiko minili že več kot dve leti. Predstavili smo se s polko Gasilska noč, za katero je besedilo spisal, glasbo in priredbo pa je dodal, ki mu obenem tudi čestitamo za 40 let obstoja njegovega ansambla. Na ptujskem festivalu smo letos sicer nastopili tretjič: prvič leta 2019 v tekmovalnem delu, drugič pa lani, v revijalnem delu jubilejnega 50. festivala. Letos nam je žreb določil, da smo pred publiko v Juršincih stopili prvi, tako da smo imeli čast odpreti festival. Veseli in počaščeni smo, da smo postali zmagovalci med preostalimi zasedbami in smo med lovorike dodali ptujskega orfeja,« nam je povedal Uroš Škripec.Letos so se prvič udeležili tudi festivala Pod Pohorjem v Oplotnici, rojstnem kraju ljudskega godca, ki so mu domačini v parku postavili spomenik v naravni velikosti – ob njem marsikateri muzikant raztegne svoj meh. In prav fantje Ansambla Opoj so si priigrali nagrado strokovne komisije in plaketo Tineta Lesjaka.»Tudi oplotniški festival spremljamo od začetka. Gre za mlad festival, a letos smo se ga končno udeležili. Pričakali so nas res čudovit ambient, dobra organizacija in prijazni ljudje, zato smo se počutili zelo prijetno. Seveda nam bo tudi ta dogodek ostal v zelo lepem spominu. Ne le zato, ker smo na njem nastopili prvič, pač pa tudi zato, ker smo po oceni strokovne komisije postali absolutni zmagovalci in prejeli plaketo Tineta Lesjaka,« je misli strnil Škripec, v celoti avtor valčka Ob meni, s katerim so se predstavili v tekmovalnem delu. Organizatorji so jim iz zakladnice dodelili skladbo z naslovom Ljubim te, ki so jo nekoč v originalu peli in igrali Slapovi.»Ob tej priložnosti se še enkrat zahvaljujemo organizatorjem festivala pod Pohorjem za čudovito izkušnjo in jim želimo še veliko uspešnih prireditev. Seveda hvala tudi vsem našim zvestim poslušalkam in poslušalcem, ki so nas tudi tokrat spremljali ali pa bili z nami v mislih,« je po še eni zmagi sklenil Uroš Škripec.