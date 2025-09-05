BORBA NA SODIŠČU

Najbolj znana modna dinastija še naprej šokira: velik preobrat pred sojenjem dedinjo opral krivde

Pred štirimi leti je Alexandra Gucci Zarini prvič spregovorila o resnih obtožbah, te dni pa naj bi se začelo tudi uradno sojenje.
Fotografija: Leta 2021 je bil v filmu Hiša Gucci prikazan še en škandal slavne družine. FOTO: Imdb
Leta 2021 je bil v filmu Hiša Gucci prikazan še en škandal slavne družine. FOTO: Imdb

05.09.2025 ob 13:25
05.09.2025 ob 13:25

Italijansko dinastijo Gucci že desetletja pretresajo škandali in leta 2020 so njeni člani ponovno šokirali javnost.

Takrat je 40-letna Alexandra Gucci Zarini proti svoji 62-letni mami Patricii Gucci in 85-letnemu očimu Josephu Ruffalu vložila tožbo zaradi spolne zlorabe.

Alexandra namreč trdi, da jo je očim pri šestih letih začel zlorabljati in da je to trajalo vse, dokler ni odrasla, medtem ko je bila njena mati med obtoženimi, ker naj bi zlorabo namerno ignorirala in jo zanemarjala.

Vendar je te dni prišlo do dramatičnega preobrata: Patricia je bila odstranjena s seznama toženih oseb, poroča Daily Mail.

Novica o nepričakovani spremembi je bila objavljena na Višjem sodišču v Los Angelesu. Patricia in Alexandra sta pripravili celo skupno izjavo, ki jo je prebrala Patricijina odvetnica, Julie Gerchik iz ugledne odvetniške pisarne Glaser Weil:

»Odločili sva se končati tožbo in nadaljevati svoja življenja. Ena drugi želiva mir in veselje,« sta sporočili mati in hči.

Šok za dinastijo

Patricia, vnukinja ustanovitelja prestižne modne hiše, je od začetka zanikala obtožbe, trdila je, da je takoj, ko je septembra 2007 izvedela za zlorabo, sprožila postopek za ločitev in s pomočjo svetovanja začela družinsko terapijo.

Poleg obtožb proti materi je Alexandra omenjala tudi babico Bruno Palombo, ki pa je bila kasneje umaknjena iz tožbe, ter kot eno od žrtev svojo sestro Victorio Gucci-Losio.

Novica je že pred leti močno pretresla javnost, še posebej potem, ko je Alexandra septembra 2020 objavila štiri minute dolg video, v katerem je podrobno opisala dolgotrajno zlorabo.

Video je bil predvajan na kanalu Alexandrine fundacije za otroke, ki jo je ustanovila z namenom boja proti spolni zlorabi otrok.

V posnetku je razložila svojo izkušnjo in povedala, da je njena mati in babica nista zaščitili, ampak sta dopustili, da se zloraba dogaja.

Iniciativa za zaščito otrok

»Ne glede na to, kako težko mi je, čutim dolžnost, da razkrijem zmote glede spolne zlorabe otrok in dvignem zavest o tem, kako nam, kot družbi vsakodnevno ne uspe zaščititi najranljivejših in najnedolžnejših med nami, naših otrok.

Če mislite, da se to ne dogaja tukaj v Beverly Hillsu, morate vedeti, da tisti, ki je zlorabljal mene, še vedno živi v Kaliforniji, obiskuje Bel Air Country Club in prostovoljno dela v otroških bolnišnicah.

To ni nekaj, kar se dogaja samo drugim družinam v drugih soseskah ali državah. Dogaja se povsod,« je poudarila Alexandra.

Dodala je tudi, da je prav neodzivnost tista, ki jemlje otrokom prihodnost:

»Ko sem bila spolno zlorabljena, nisem imela nikogar, ki bi me zaščitil, nikogar, ki bi me rešil, in nikogar, ki bi kakorkoli ukrepal. To je prepogosto. Obstajati mora odgovornost za tiste, ki obrnejo glavo stran in ne ustavijo spolne zlorabe otrok.«

Sojenje se približuje

Alexandra bi lahko kmalu dočakala pravico, saj te dni izbirajo člane porote, ko bodo izbrani, se bo začelo sojenje Josephu Ruffalu.

Patricia Gucci je bila z Josephom, nekdanjim glasbenim menedžerjem, poročena med letoma 1993 in 2008. Obtoženi se glede očitkov ni izjasnil.

Po sodnih dokumentih naj bi se Ruffalo gol plazil v Alexandrino posteljo in ji kazal svoje genitalije.

V enem od sodnih dokumentov se omenja tudi, da sta Alexandrina mati in babica poskušali za vsako ceno preprečiti škandal, saj bi ju ta lahko stal na milijone dolarjev, še piše Daily Mail.

Oče je preprodajal droge, mama je bila prostitutka, ona je osvojila najslavnejšega nogometaša
Življenjska zgodba Georgine Rodriguez je vse prej kot dolgočasna.

 

Prekletstvo družine Gucci: kje je danes črna vdova
Patrizia Reggiani Martinelli je nelaskavi nadimenk črna vdova družine Gucci dobila, potem ko je bilo razkrito, da stoji za umorom bivšega moža.

Varnostnik bralki na stranišču pod Kongresnim trgom: »Tu ne smete govoriti!« Kaj se je v resnici dogajalo?
Nujno opozorilo za vse, ki pijejo vodo v plastenkah
Tina Gaber dan pred poroko prekinila molk (VIDEO)
Župan Klobasa žaluje: »Tam, kjer si tolikokrat našla zatočišče, si našla tudi konec svoje poti« (FOTO)

