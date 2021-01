Najbolj samoten filmski festival na svetu

Svetilnik bo postal hotel

V kinu Draken bo en sedež zaseden, preostalih 707 pa praznih. FOTO: goteborgfilmfestival.se/Jussi Ohrvall

450 filmov prikažejo v normalnih razmerah.

Festival bo odprl biografski film o slikarki Tove Jansson.

Iz krste

Letos ne bo prvič, da göteborški filmski festival tematiko predvajanih filmov poveže z izkušnjo gledanja. Ko je bil, denimo, fokus na filmih z versko tematiko, so predvajanja organizirali tudi v cerkvi, mošeji in sinagogi. Kot tokrat ni prvič, da je v festival vpet neke vrste družbeni eksperiment in skoraj umetniški performans. V preteklosti so se v sodelovanju z umetnico Anno Odell namreč poigrali s terminom ginekološkega kina ter moške gledalce povabili, naj si filme ogledajo iz ginekoloških stolov. Ob drugi priložnosti so izbranci lahko znanstvenofantastični film Aniara gledali ne iz sedeža, ampak iz krste.

Najsi nam je to všeč ali ne, v minulih mesecih je gledanje filmov v samoti doma na kavču postalo nova normala, s čimer smo nadomestili zahajanje v kinematografe v družbi prijateljev. V duhu tega norega časa pa bo potekal tudi göteborški filmski festival, največji v Skandinaviji, pri katerem se rdeča nit medsebojne razdalje in osamljenosti ne bo vila le v filmskem izboru, ampak bo to izpostavljeno tudi pri doživljanju dogodka. Večina sladokuscev bo program namreč gledala doma prek spleta, en izbranec pa bo v središču prav posebnega eksperimenta. »Brez telefona. Brez prijateljev. Brez družine. Nikogar, razen tebe. In 60 premier.« S tem organizatorji vabijo najbolj zagrizene ljubitelje filma na prav poseben natečaj, katerega zmagovalec si bo v popolni samoti ogledal festival na neobljudenem otočku Pater Noster v Severnem morju. Pri tem umetniški vodjapoudarja, da mora biti izbranec čustveno in psihično pripravljen na to nevsakdanjo izkušnjo. Na otoku, kjer stoji zgolj osamljen svetilnik, bo namreč bival teden dni, od sveta pa bo odrezan v celoti. Brez možnosti telefoniranja, brez interneta. Le on, filmi in šumenje morja.Ne gre za igro preživetja. Osamljeni svetilnik bodo namreč preuredili v hotel za enega, z udobno posteljo, hrano in pijačo. A zmagovalec natečaja, ki ga bo posebna žirija izbrala med prijavljenimi prek spletnega mesta festivala in po poglobljenih intervjujih, s seboj ne bo smel imeti ne telefona ne računalnika ali katere druge pametne naprave, ki odpira okno v svet. Ob gledanju mu bo čas med 30. januarjem in 6. februarjem krajšalo le vsakodnevno ustvarjanje videobloga, v katerem bo dokumentiral samotno otoško izkušnjo in svoje misli o filmih. »Izkusil bo popolno izolacijo, kar je natanko tisto, kar premnogi po vsem svetu doživljajo v minulem letu,« pravi Holmberg.Nosilna tema festivala, ki se bo odvijal med 29. januarjem in 8. februarjem, je socialna distanca. »Festival se osredotoča na novi svet, ki se poraja v luči pandemije, ter na vlogo filma v njem. Ustvarjanje osamljene izkušnje za eno samo osebo je način, kako zagotoviti povsem varno predvajanje, hkrati pa poskuša razložiti spremenjen odnos ljudi do filma, ki je posledica pandemije,« razlaga Holmsberg. Kajti enotedensko uživanje v festivalski izkušnji na samotnem otoku ni edina izkušnja kina za zgolj eno osebo, ki jo ponuja festival. Individualno gledanje bodo organizirali tudi v velikanski areni Scandinavium, kjer se sicer odvijajo svetovna prvenstva v hokeju, zdaj pa bo spremenjena v kino za enega, ter v kinodvorani Draken v Göteborgu, kjer bi v običajnih razmerah festival potekal, tokrat pa bo zaseden zgolj en sedež, preostalih 707 pa bo samevalo. »Občutek, da ste povsem sami ali v areni ali v kinu Draken, se navezuje na spremenjen odnos, ki ga imajo ljudje do krajev, ki so zdaj zapuščeni, običajno pa v njih vrvijo množice in se ogromno dogaja,« pravi Holmberg in še dodaja, da je gledanje filmov v teh mesecih za nas vse postalo samotna izkušnja, kar je gotovo spremenilo naš odnos do njih. »Med zaprtjem držav smo gledali drugačne tipe filmov ali pa smo jih zagledali v povsem novi luči. Denimo prizor, v katerem nekdo objame tujca, doživimo in občutimo precej drugače zdaj, ko tega sami ne moremo narediti.«Festival bodo odprli s filmom finske režiserke, ki pripoveduje o življenju finske slikarke in piske, sicer pa bo program znan prihodnji torek.