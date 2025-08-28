Najbolj poseben Panč doslej (FOTO)
Lado Bizovičar in Plagiatorji, ekipa Ga Ga, kralj črnine Alen Borišek, hollywoodska zvezda Reneé Percy, vrnitev Tina Vodopivca, mojstra ogrevanja Um & Kuna in odlične predstave novih obrazov Akademije Panč so le nekateri izmed vrhuncev, po katerih si bomo zapomnili poletje, ko je festival stand up komedije Panč upihnil 18 svečk. Dobro uigrana ekipa, ki jo vodita Andrej Težak - Tešky in Maja Monrue, festivala pa ne bi bilo tudi brez srčnih prostovoljcev, je dokazala, da se zna prilagoditi vsaki situaciji, in je še enkrat stkala pet smeha polnih večerov.
Manjša, a za prihodnost stand upa pri nas zelo pomembna zgodba letošnjega Panča so kar trije novi obrazi, ki so na sceno stopili prek Akademije Panč. Irene Pahor, Primož Alič in Uroš Flajs so dobro izkoristili priložnost in opozorili nase na največjem odru, na katerega lahko stopi novinec na sceni. 18. Panč je torej uspešno za nami, Tešky pa se je z ekipo že lotil priprav na 19. izdajo, ki se vrača na Ljubljanski grad naslednje poletje v istem terminu.
