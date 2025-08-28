STAND UP

Najbolj poseben Panč doslej (FOTO)

Panč je upihnil 18 svečk in z razgibanim programom dokazal, da je stand up scena v odlični formi.
Fotografija: Povratnika Tin Vodopivec in Klemen Bučan sta navdušila. FOTO: JAKA ŠKRLEP
Povratnika Tin Vodopivec in Klemen Bučan sta navdušila. FOTO: JAKA ŠKRLEP

Lado Bizovičar in Plagiatorji, ekipa Ga Ga, kralj črnine Alen Borišek, hollywoodska zvezda Reneé Percy, vrnitev Tina Vodopivca, mojstra ogrevanja Um & Kuna in odlične predstave novih obrazov Akademije Panč so le nekateri izmed vrhuncev, po katerih si bomo zapomnili poletje, ko je festival stand up komedije Panč upihnil 18 svečk. Dobro uigrana ekipa, ki jo vodita Andrej Težak - Tešky in Maja Monrue, festivala pa ne bi bilo tudi brez srčnih prostovoljcev, je dokazala, da se zna prilagoditi vsaki situaciji, in je še enkrat stkala pet smeha polnih večerov.

Ekipa letošnjega festivala stand up komedije Panč FOTO: JAKA ŠKRLEP
Ekipa letošnjega festivala stand up komedije Panč FOTO: JAKA ŠKRLEP
Domača stand up scena se je v 18 letih lepo razvila in že več let se klasičen stand up vedno bolj meša z glasbo, teatrom, televizijo, filmom, iluzionizmom, kabaretom, lutkami in drugimi ustvarjalnimi izrazi. Komiki so postali nepogrešljiv člen medijskih in oglaševalskih ekip, prav tako se v tej zvrsti preizkušajo tudi ustvarjalci iz drugih žanrov. Cilj večine resnih igralcev pa je vedno ponuditi nekaj novega, drugačnega, kar bo presenetilo in premaknilo osvežitve željno občinstvo.

Manjša, a za prihodnost stand upa pri nas zelo pomembna zgodba letošnjega Panča so kar trije novi obrazi, ki so na sceno stopili prek Akademije Panč. Irene Pahor, Primož Alič in Uroš Flajs so dobro izkoristili priložnost in opozorili nase na največjem odru, na katerega lahko stopi novinec na sceni. 18. Panč je torej uspešno za nami, Tešky pa se je z ekipo že lotil priprav na 19. izdajo, ki se vrača na Ljubljanski grad naslednje poletje v istem terminu.

Aleksander Pozvek in Jure Mastnak iz ekipe Radia Ga Ga FOTO: JAKA ŠKRLEP
Aleksander Pozvek in Jure Mastnak iz ekipe Radia Ga Ga FOTO: JAKA ŠKRLEP

Smejala sta se tudi pevka Monika Avsenik in njen mož, prav tako glasbenik in kitarist Anže Langus Petrovič. FOTO: JAKA ŠKRLEP
Smejala sta se tudi pevka Monika Avsenik in njen mož, prav tako glasbenik in kitarist Anže Langus Petrovič. FOTO: JAKA ŠKRLEP

Maja Monrue in Tešky v družbi komičarke Renée Percy, zvezdnice serije Degrassi High, ki je v Kanadi in ZDA posnela več kot 70 oglasov. FOTO: JAKA ŠKRLEP
Maja Monrue in Tešky v družbi komičarke Renée Percy, zvezdnice serije Degrassi High, ki je v Kanadi in ZDA posnela več kot 70 oglasov. FOTO: JAKA ŠKRLEP

Za finale je poskrbel Lado Bizovičar s svojimi Plagiatorji. FOTO: JAKA ŠKRLEP
Za finale je poskrbel Lado Bizovičar s svojimi Plagiatorji. FOTO: JAKA ŠKRLEP

Na odru se je izkazala tudi vsestranska Salome. FOTO: JAKA ŠKRLEP
Na odru se je izkazala tudi vsestranska Salome. FOTO: JAKA ŠKRLEP

