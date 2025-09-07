Najbolj pesniška dogodivščina na svetu

Zlati čoln je najnovejša družinska dogodivščina na Pravljično-doživljajski transverzali po Sloveniji. Gre za novo, že 12. doživetje na tej mreži unikatnih družinskih dogodivščin, ki jo v različnih slovenskih krajih in regijah ustvarja Škrateljc, zavod za kulturo, izobraževanje in šport.

»Zlati čoln vas popelje v kraški gozd na hribu Tabor v Sežani, ki je središče Krasa in rojstni kraj velikega slovenskega pesnika Srečka Kosovela. Njegove otroške pesmi so duša novega družinskega doživetja. V gozdni pesniški dogodivščini obiskovalci spoznajo Dobrošina, velikega škratjega poeta, ki jih z zlatim čolnom vozi po morju poezije. Zlati čoln je priložnost, da otroci začutijo poezijo kot igro, se z njo povežejo in odprejo srce svoji pesniški ustvarjalnosti,« doživetje opiše Nina Peče Grilc, idejna avtorica doživetij in kreativna direktorica zavoda Škrateljc.

Pot je primerna tudi v toplejših dneh, saj večina poteka v prijetni senci borovega gozda.

Knjižica Zlati čoln prinaša zabavno-poučno izkušnjo, polno gozdne igre, domišljije in otroške poezije Srečka Kosovela.

Doživetje je namenjeno družinam ter vrtčevskim in šolskim skupinam, ki se skozi igro in gibanje v naravi zabavajo, a hkrati marsikaj zanimivega naučijo. Primerno je za otroke od 5. do 12. leta starosti, zanimivo tudi za odrasle in dostopno vse dni v letu. Gozdna dogodivščina je prava pesniška preizkušnja, pustolovske škratolovce na njej čaka kovanje zlatih verzov, zbiranje zlatnikov in pečatov, na cilju pa zaslužena nagrada. Za obisk doživetja Zlati čoln obiskovalci potrebujejo doživljajsko knjižico, ki jo dobijo v TIC Sežana. Dogodivščina Zlati čoln se tako začne v TIC Sežana, pred katerim od letošnjega poletja stoji imeniten kip Srečka Kosovela v naravni velikosti.

V senci borovcev

Pot je urejena, krožna, dolga približno 3,2 km, na doživljajskih točkah pa obiskovalce čakajo različna presenečenja in celo čisto pravo gozdno pristanišče. Lesene skulpture Matica Zakrajška, kamnita zvočila kiparke Alenke Vidrgar, umetniško oblikovane kamnite klopi iz kraškega kamna podjetja Marmor Sežana, ki so delo Jake Modica in Urše Krašna, ter risbe v skalo Polone Drašler poskrbijo za unikatno doživetje v naravi. Knjižica Zlati čoln družinam, šolam in vrtcem omogoča strukturiran obisk doživetja ter prinaša zabavno-poučno izkušnjo, polno gozdne igre, domišljije in otroške poezije Srečka Kosovela. Pot je primerna tudi v toplejših dneh, saj večina poteka v prijetni senci borovega gozda.

Doživetja v naravi na Pravljično-doživljajski transverzali po Sloveniji so povezana z izvirnimi zgodbami v slikanicah. Inovativne prezentacije naravne in kulturne dediščine v naravi so odlična priložnost za družinsko branje, krepijo pozitiven odnos do okolja in varovanja narave. Ob obisku Zlatega čolna naj družine preberejo izvirno kraško pravljico v slikanici Škratje s Krasa avtorja Uroša Grilca z ilustracijami Zvonka Čoha, ki je nastala v doživetju Škratji Kras v Štanjelu.

Unikatno doživetje v naravi

Kraškim škratom Ruju, Kamnu in Burji se v novem doživetju pridruži še četrti škrat s Krasa, prav tako izpod peresa ilustratorja Zvonka Čoha. To je škrat Dobrošin, o katerem je pesnil že Srečko Kosovel. V pričakovanju Kosovelovega leta ob 100. obletnici pesnikove smrti (1926–2026) je v založbi zavoda Škrateljc izšel Srečkonstrip avtorja Žige X Gombača in Jake Vukotiča, ki v svet mladega poeta popelje nekoliko večje otroke, mlade in odrasle.