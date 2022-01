Naj vas odpelje tok življenja

Potem ko je lani jeseni, torej pred nekaj meseci, uspešno debitirala s singlom Sama, se nadarjena novomeška glasbenica Talia zdaj predstavlja z novo pesmijo Prid'.

Skladba je posvečena osebi in obdobju, ki imata v njenem življenju posebno mesto: v njej prepeva o tem, kako se prepustiti toku življenja, oziroma orisuje trenutek, ko posameznik pozabi na skrbi in zgolj uživa. Talia sicer svojo strast do glasbe intenzivno neguje že nekaj let, piše pesmi, igra na različne inštrumente, snema in ustvarja doma. Kar se tiče tokratnega snemalnega ustvarjanja v studiu, pa je razkrila, da je najbolj uživala ob prepevanju različnih vokalnih melodij.

»Pesem je zelo umirjena, a ker je sestavljena iz zelo različnih delov, poslušalec lahko dobi občutek, da gre za prepletanje različnih svetov, ki se na koncu spojijo in sestavijo v celoto. Občutek, ki sem ga želela ujeti, je trenutek, ko se svet in čas ustavita: kadar si z osebo, ki ti pomeni vse,« je izpostavila o skladbi Prid'. Tudi tokrat je pri ustvarjanju glasbe združila moči s priznanim producentom Jernejem Kržičem in someščanom Dejanom Slakom.