Naj bo vsak dan osmi marec

Anja Pavlin je refren nove pesmi Daješ mi rože posvetila tudi Janu Medletu. FOTO: Alan Orlič

Danes je osmi marec, dan žena, in vse bolj slišana novomeška zasedba Tretji kanu ob tej priložnosti predstavlja novi singel in videospot Daješ mi rože. »Ni treba veliko, da nekomu polepšamo dan. Pa ne le z rožami, pač pa tudi z drugimi drobnimi pozornostmi, kar pomeni, da lahko partnerju, prijatelju ali znancu vsak dan polepšamo z lepo gesto. Morda že samo s prijaznim pozdravom mimoidočemu, SMS-sporočilom ali klicem prijatelju, morda kakšno drugo drobno malenkostjo. Prej, pred korono, je bilo marsikaj samoumevnega, zdaj pa bomo znali, kot kaže, tudi prijateljske stike bolj ceniti,« pove pevka Tretjega kanuja Novomeščankain doda, da je refren nove pesmi Daješ mi rože posvetila tudi, članu skupine in svojemu partnerju: »Hvaležna sem mu, da skupaj ustvarjava in da sva skupaj.« Daješ mi rože je prva skladba s prihajajočega novega albuma Tretjega kanuja, besedilo sta napisala in ga odpela Anja Pavlin in Jan Medle, sicer pa so člani posadke Tretji kanu šein, pod produkcijo se je podpisal, videospot pa so posneli v Kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju.Čeprav je minulo leto zaznamovala korona, pa so bili kanujevci ustvarjalni in aktivni. Lani so izdali kar štiri videospote in nastopili na spletnem koncertu doma na Valu 202. »Pogrešamo pa oder in pravi stik s poslušalci pod odrom. Tako smo že lani maja v novomeškem kulturnem centru načrtovali predstavitev našega drugega albuma Plovemo, a smo jo morali preložiti, žal je tudi usoda tega koncerta odvisna od epidemije. No, zdaj nastaja že tretji album Poletni, kmalu bodo predstavili še dva nova singla s prihajajočega albuma,« razlaga zgovorna Anja, pevka, producentka in pisateljica glasbenih besedil, tudi pevka v zasedbi Indigo.Pesmi skupine Tretji kanu so med poslušalci dobro sprejete in so tudi v vrhu najbolj predvajanih skladb na Valu 202. Skladba V mleku je bila četrta najbolj predvajana v letu 2017, tudi pesem Nekaj je bila v letu 2018 med top 5 najbolj predvajanimi. In verjamemo, da tudi skladba Daješ mi rože ne bo aktualna samo za dan žena – kanujčki namreč z njo sporočajo, naj bo vsak dan osmi marec. In če je rože lepo dobiti, jih je še lepše podariti.