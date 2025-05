Naj bo Sila s teboj, Ryan Gosling

Ryan Gosling​ bo zaigral v novem filmu franšize Vojna zvezd, ki naj bi izšel čez dve leti. Novi Disneyjev projekt nosi naslov Star Wars: Starfighter, režiral pa ga bo režiser filma Deadpool & Wolverine Shawn Levy. O zgodbi še ni razkritih veliko podrobnosti, a znano je, da bo film samostojna zgodba in ne bo sledil glavnemu zapletu družine Skywalker in nedavnih nadaljevanj z Daisy Ridley v glavni vlogi. Snemati naj bi ga začeli to jesen.

»V resnici je ta scenarij dober. Ima odlično zgodbo z odličnimi in izvirnimi liki,« je dejal Gosling na slavnostni konvenciji Vojne zvezd v Tokiu, poroča BBC. »Nabita je s srčnostjo in pustolovščinami in res ni popolnejšega režiserja za to zgodbo, kot je Shawn,« je še dodal trikratni nominiranec za oskarja.

Film bo nastal pod taktirko režiserja filma Deadpool & Wolverine Shawna Levya. FOTO: Caitlin Ochs/Reuters

Vojna zvezd je pravi popkulturni fenomen in ena komercialno najuspešnejših filmskih franšiz na svetu.

Vojna zvezd je ena najbolj znanih filmskih sag na svetu. FOTO: Imdb

Levy novi film franšize pripravlja že od leta 2022, scenarij zanj pa piše Jonathan Tropper, ki je z Levyjem že sodeloval pri številnih filmih, med drugim za The Adam Project. Tudi Levy in Gosling ne sodelujeta prvič – nazadnje sta leta 2021 v filmu Glavni junak (Free Guy).

Zgodbe Vojne zvezd pripovedujejo o dogajanju »pred davnimi časi v galaksiji daleč, daleč stran«, njihov osrednji del pa je serija filmov med letoma 1977 in 2019 in so dobili skupno ime Saga o Skywalkerjih (The Skywalker Saga), saj se osredotoča na tragični lik Anakina Skywalkerja/Dartha Vaderja in njegovo družino.

Glede na uradno spletno stran Vojne zvezd je dogajanje filma v nastajanju Star Wars: Starfighter postavljeno približno pet let po dogodkih v Vojni zvezd: Vzpon Skywalkerja, pri čemer Gosling igra nov lik. Nova vesoljska pustolovščina »ni predzgodba, ne nadaljevanje, je nova pustolovščina. Postavljena je v časovno obdobje, ki ga še nismo videli raziskanega,« je dodal Levy.

Gosling je nastopil na lanski podelitvi oskarjev s pesmijo iz filma Barbie I'm Just Ken ob kitarski spremljavi Slasha iz skupine Guns N' Roses. FOTO: Kevin Winter Getty Images Via Afp

Premiera naslednjega filma v seriji Vojna zvezd z originalnim naslovom The Mandalorian & Grogu bo predvidoma spomladi prihodnje leto in je nadaljevanje Mandaloriana s Pedrom Pascalom v glavni vlogi in režiserjem Jonom Favreaujem. V njem naj bi zaigrala tudi zvezda Osmega potnika Sigourney Weaver.

Gosling, ki še vedno velja za enega najbolj iskanih filmskih igralcev, je bil nominiran za oskarja za vlogo Kena v uspešnici Barbie iz leta 2023, v kateri je igrala tudi Margot Robbie, pred tem pa še za Deželo La La (leta 2017) in Half Nelson (2007).

Franšiza Vojna zvezd ima celo svoj dan. Od leta 2011 ga oboževalci po vsem svetu praznujejo 4. maja, ki so ga izbrali zaradi besedne igre na podlagi kultnega citata May the force be with you (Naj bo Sila s teboj), ki zveni podobno kot May the fourth be with you (Naj bo četrti maj s teboj).