Nagrajena na svojem prvem festivalskem nastopu

Pevka, televizijska voditeljica in učiteljica, ki z veseljem in brez sramu pred kamerami v živo raztegne meh frajtonarice, je konec julija posnela novo pesem v istrskem narečju z naslovom Nevestica Istarska, s katero se je v sredo zvečer predstavila na Festivalu Melodije Istre in Kvarnerja (MIK) v Opatiji. Melodijo za pesem je ustvaril, besedilo, aranžma pa, z njo pa je Gajškova v Opatiji osvojila tretjo nagrado občinstva.»Zelo smo lahko ponosni, da je bila sploh izbrana za nastop na tem festivalu, na katerem je bila huda konkurenca. Bila je zelo suverena in požela velik aplavz,« je takoj po nastopu na družabnem omrežju zapisal Šarec in objavil posnetek. Menda bomo pesem še ta mesec lahko slišali tudi v slovenskem jeziku na naših radijskih postajah. Na dan festivala se je prek družabnih omrežij svojim oboževalcem javila tudi Gajškova in sporočila, da bo to njen debitantski festivalski nastop v solo karieri. S svojim ansamblom Štrajk se je v preteklosti že udeležila nekaterih festivalov narodno-zabavne glasbe, kot solistka pa ni sodelovala še na nobenem.Hkrati je Gajškova še pod vtisom četrtega samostojnega koncerta, ki ga je zaradi razmer prestavila že dvakrat. V tretje je koncert minulo nedeljo zvečer vendarle izpeljala, četudi drugače, kot si ga je zamislila še pred korono. »Skupaj smo peli, se smejali, vriskali in malce tudi zamigali. Čeprav se nismo videli v celoti, smo vsi začutili tisto energijo, ki nas je povezovala in nam dala vedeti, da je bilo kljub vsemu vredno zdržati in verjeti. Želela sem si, da bi vsem, ki so jih razmere zadržale doma, lahko pričarali koncert na daljavo, a se žal to ni izšlo. A še veliko bo priložnosti za lepe trenutke, ko se bomo lahko družili,« je oboževalcem sporočila Gajškova, ki je za koncertno prizorišče izbrala dvorec Štatenberg v Makolah. Med drugim zato, ker ima nanj najlepše spomine, saj sta z možemtam priredila poročno slavje. Že ta petek pa se vrača na TV Slovenija s svojo oddajo Poletni pozdrav, v kateri bo gostilaz njegovim Ansamblom bratov Poljanšek, Ansambel Pogum ter S.O.S. kvintet, ki je zpriredil pesem Nenormalno lepo v narodno-zabavno verzijo. Darji pa za prvi festivalski uspeh v solo karieri na MIK seveda čestitamo tudi v uredništvu.