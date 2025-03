Nagrada v Londonu, finale v San Marinu za to slovensko skupino

Letošnje leto se je za skupino KiNG FOO začelo zelo razburljivo. Januarja so na 8. podelitvi Wigwam Annual Awards s pesmijo Stepping Forward prejeli naziv najboljše alternativne rock skupine v Angliji. Podelitev je potekala v znamenitem londonskem klubu The Bedford, kjer so svoje karierne poti začeli umetniki, kot sta ​Amy Winehouse in Ed Sheeran. Na podelitvi, na kateri je bilo 188 nominiranih izvajalcev, so se v kategoriji alternativnega rocka pomerili z 12 drugimi skupinami in si kljub močni konkurenci zagotovili nagrado.

Skupina se je uvrstila v finale za evrovizijskega predstavnika San Marina. FOTOGRAFIJI: OSEBNI ARHIV

Člani skupine ne skrivajo presenečenja nad doseženim uspehom, saj so se borili v zelo konkurenčni kategoriji, polni izjemnih skupin iz Anglije, dežele s številnimi glasbenimi legendami. Ta nagrada pomeni še en pomemben korak na poti skupine, ki že nekaj let trdo dela zato, da širi glas o svoji glasbi v tujini. To pa ni edini njihov letošnji uspeh. Nedavno so namreč zmagali v prvem polfinalu Una Voce Per San Marino Eurovision contest in se uvrstili v finale.