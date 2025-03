Nagrada polar skupini Queen

Britanska rock skupina Queen, ameriški jazzovski glasbenik Herbie Hancock ter kanadska sopranistka in dirigentka Barbara Hannigan so letošnji prejemniki prestižne švedske glasbene nagrade polar. Nagrado, vredno milijon švedskih kron oziroma 900.000 evrov, bodo prejeli na slovesnosti v Stockholmu 27. maja.

Skupina Queen, ki je nastala leta 1970 in je znana po uspešnicah, kot so Bohemian Rhapsody, We Will Rock You in Somebody to Love, bo nagrado prejela za svoj raznoliki in hkrati prepoznavni zvok, ki ga ni mogoče posnemati, so sporočili iz fundacije, ki podeljuje polarje. »Pesmi skupine Queen se tudi pol stoletja za tem, ko so jih posneli, še vedno predvajajo in nagovarjajo nove generacije poslušalcev,« so zapisali. Direktorica sklada Marie Ledin pa je dodala, da je skupina »sinonim za samo jedro pop kulture«.

Herbie Hancock jo bo dobil za premikanje meja v jazzu. FOTO: Valerie Macon/AFP

Herbieja Hancocka je označila za glasbeno legendo, ki je s svojo ustvarjalnostjo premikal meje v jazzu, funku, soulu ter rhythm & bluesu. Komisija za nagrado je izpostavila njegove skladbe Cantaloupe Island, Watermelon Man in Maiden Voyage, ki so močno vplivale na razvoj jazza.

Barbara Hannigan je dirigirala več vrhunskim orkestrom na svetu, med drugim Londonskemu simfoničnemu orkestru, Kraljevemu orkestru Concertgebouw v Amsterdamu in Göteborškemu simfoničnemu orkestru, ter interpretirala dela številnih sodobnih skladateljev. Vedno je pripravljena premikati meje ter ima edinstven talent za širjenje obzorij poslušalca z glasbo, ki jo izbere za program, izvedbo in snemanje, je ocenila komisija.

Barbara Hannigan širi obzorja z glasbo. FOTO: Christophe Archambault/AFP

Za izbrance

Nagrado polar je leta 1989 ustanovil pokojni menedžer švedske pop skupine Abba Stig Anderson. Vsako leto jo podelijo dvema ali trem glasbenikom različnih žanrskih opredelitev; po navadi gre ena nagrada za sodobnega izvajalca in ena za klasičnega. Lani so počastili ameriško disko legendo Nila Rodgersa, znanega po uspešnicah Le Freak in Good Times, ter finskega dirigenta in skladatelja Esa-Pekko Salonena.

Lani sta polarja prejela Nile Rodgers in Esa-Pekka Salonen. Nagradi jima je izročil švedski kralj Karl XVI. Gustav. FOTO: Jessica Gow/Reuters

Pred tem so jo med drugim prejeli Iggy Pop, Paul McCartney, Metallica, Sting, Bob Dylan, Ravi Shankar, Dizzy Gillespie, Yo-Yo Ma, Anne-Sophie Mutter, Ana Netrebko in Afganistanski nacionalni inštitut za glasbo.