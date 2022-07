Nadaljevanka Prepovedani sadež bo dobila še šesto sezono

Na slovenskem programu teče četrta sezona turške nadaljevanke Prepovedani sadež (Jasak Elma), ki ji zaradi vrhunske igralske ekipe in neprestanega razburljivega ter intrigantnega dogajanja nenehno raste gledanost po vsej Evropi ter tudi čez lužo. Igralska zasedba, ki se je od začetka serije izdatno spremenila, saj je odhajanj in novih prihajanj igralcev veliko, je glavne akterje obdržala.

Med njimi je ena pomembnejših glavnih vlog preračunljiva in škodoželjna Ender, ki jo igra 48-letna igralka Ševal Sam. 184 cm visoka in 56 kg težka igralka, eden najbolj znanih obrazov turške televizije, je tudi pevka. Izdala je svoj album, kjer je s svojim edinstvenim slogom interpretirala turške pesmi iz 70-ih. Med letoma 1993 in 1999 je bila poročena z legendarnim nogometašem Bešiktaša Metinom Tekinom, z vzdevkom Sarı Firtina. Iz tega zakona ima sina Tarika Emirja (26), ki že uspešno gradi igralsko kariero. Tarik in mati sta zelo povezana, do te mere, da se večkrat sprehajata z roko v roki. Kdor ju ne pozna, bi ju zamenjal za prikupen par.

Ševal Sam je tudi pevka. FOTO: Press

Na turških in balkanskih programih gre peta sezona nadaljevanke Prepovedani sadež že proti koncu, zaradi enormne gledanosti pa se bo konec leta začelo snemanje šeste in hkrati zadnje. Tako je povedala igralka, ki je novinarjem zatrdila, da bo sodelovala tudi v zadnji sezoni. Medtem bo začela tudi snemanje nove serije, kjer bo ob boku slavneimela manjšo vlogo.

Že od leta 2018, ko se je začelo snemanje nadaljevanke, je množica čudovitih oblek igralk Ševal Sam in Ede Ece, ki jih nosita v epizodah serije, gledalkam naprodaj po ugodnih cenah.