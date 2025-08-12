Nadaljevanje legendarnega filma po dveh desetletjih: prihajata dva dela

Ameriški filmski ustvarjalec Mel Gibson za leto 2027 napoveduje kar dva filma o Jezusu. Nastala bosta več kot dve desetletji po njegovem filmu Kristusov pasijon, ki je dvignil veliko prahu in v kinematografe privabil veliko gledalcev. Vstajenje Jezusa Kristusa bo družba Lionsgate izdala v dveh delih, pri čemer bo prvi del izšel na veliki petek, 26. marca 2027, drugi del pa 40 dni kasneje, na praznik Gospodovega vnebohoda, v četrtek, 6. maja 2027, je sporočil studio. Oba dela bosta producirala Gibson in Bruce Davey. V vlogi Jezusa bo ponovno nastopil Jim Caviezel.

Leta 1996 je za Pogumno srce prejel oskarja za režijo, pobral je tudi zlati kipec za najboljši film.

Mela Gibsona so nekateri obtožili antisemitizma. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Vstajenje Jezusa Kristusa je Gibsonovo nadaljevanje filma Kristusov pasijon, ki je bil do lani najdonosnejši film z oznako R (da ni primeren za otroke) vseh časov. Posnet je bil za 30 milijonov dolarjev. Gibson, ki je globoko veren katolik, je film, posnet v hebrejščini, aramejščini in latinščini, financiral iz lastnega žepa. Film o zadnjih urah Jezusovega življenja so nekateri označili kot antisemitskega, bil je deležen tudi kritik zaradi prikazovanja brutalnega nasilja. A leta 2004 je ob otvoritvenem vikendu zaslužil 83 milijonov dolarjev, nato pa skupaj 370 milijonov v severnoameriških kinodvoranah ter več kot 610 milijonov po svetu. To je bila komercialna senzacija za film s podnapisi, ki je bil zaradi svoje brutalnosti za ogled dovoljen le odraslim.

Epski film

»Za mnoge po vsem svetu je Vstajenje Jezusa Kristusa najbolj pričakovan kinematografski dogodek generacije. Gre tudi za navdihujoč in spektakularno epski film, ki bo občinstvo po svetu pustil brez besed,« je ob napovedi dejal Adam Fogelson, predsednik Lionsgate Motion Picture Group. »Mel je eden največjih režiserjev našega časa, ta projekt pa je zanj izjemno oseben in popoln prikaz njegovih filmskih sposobnosti. Moje sodelovanje z Melom in Bruceom traja že 30 let in navdušen sem, da bomo ponovno partnerji pri tem prelomnem dogodku za občinstvo.«

30 MILIJONOV DOLARJEV je za film plačal iz lastnega žepa.

V vlogi Marije Magdalene je nastopila Monica Bellucci. FOTO: Press Release

Po poročanju revije Hollywood Reporter naj bi nadaljevanji filma začeli snemati še letos v Evropi. Februarja je v kinematografe sicer prišel Gibsonov film Tvegan let z igralcem Markom Wahlbergom. Skoraj deset let pa je minilo od njegovega filma Greben rešenih, za katerega je leta 2017 prejel nominacijo za oskarja za režijo. Leta 1996 je Gibson za zgodovinsko epopejo Pogumno srce prejel oskarja za režijo, pobral je tudi zlati kipec za najboljši film.