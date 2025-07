Nadaljevanje Hudičevke v Pradi: ledena Miranda Priestly se vrača

Te dni so začeli snemanje težko pričakovanega nadaljevanja komedije Hudičevka v Pradi. V novem filmu se vračajo vse ključne igralke prve zgodbe – Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt –, pridruži pa se jim še Kenneth Branagh. Aline Brosh McKenna, ki je roman Hudičevka v Pradi priredila za velika platna, je napisala tudi scenarij za nadaljevanje; prav tako se vrača režiser prvega filma David Frankel.

Hudičevka v Pradi je zgodba o uspešni urednici priznane modne revije Mirandi Priestly (Meryl Streep), ki greni življenje svoji novi asistentki Andy Sachs (Anne Hathaway). Kljub neverjetnim muham šefice Andy v službi vztraja in na koncu celo zasenči veliko bolj zagnano Emily (Emily Blunt).

Neusmiljeno urednico modne revije Mirando Priestly še vedno igra Meryl Streep; zdaj se mora soočiti z zatonom tiskanih medijev, ki jih po levi in desni prehitevajo digitalne publikacije. Kenneth Branagh bo upodobil Mirandinega moža. Njena nekdanja pomočnica Emily Charlton (Emily Blunt) je 20 let pozneje direktorica luksuzne modne znamke in lahko odloča, kje bo njeno podjetje oglaševalo. Za zdaj pa ostaja skrivnost, kaj se je zgodilo z likom Andy Sachs, ki jo je igrala Anne Hathaway in je na koncu prvega filma svojo modno kariero obesila na klin.

Lauren Weisberger je roman Hudičevka v Pradi napisala na podlagi lastnih izkušenj v modni industriji: bila je pomočnica slavne Anne Wintour, urednice ameriškega Voguea; tudi zato je bolj ali manj jasno, da je lik ledene Mirande Priestly zelo lahko prepoznaven portret Anne Wintour. Weisberger je sicer napisala tudi nadaljevanje, Revenge Wears Prada (2013), ki je lani zaživelo kot muzikal na West Endu, a poželo precej mlačne odzive.

Nadaljevanje uspešnega filma naj bi na filmska platna prišlo v začetku maja prihodnje leto.

Meryl Streep je za svojo vlogo v prvem filmu dobila zlati globus in oskarjevsko nominacijo, film pa je bil tudi komercialna uspešnica: 41-milijonski proračun je obogatil s 327-milijonskim zaslužkom. Hudičevka v Pradi 2 bo prva filmska vloga Meryl Streep po letu 2021, ko je imela v filmu Don't Look Up manjšo vlogo ameriške predsednice.

Novico o začetku snemanja nadaljevanja uspešnega film Hudičevka v Pradi so v 20th Century Studios sporočili le nekaj dni po tem, ko je Anna Wintour po skoraj štirih desetletjih odstopila z mesta odgovorne urednice revije Vogue. Nadaljevanje naj bi na filmska platna prišlo v začetku maja prihodnje leto.