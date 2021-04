Načrtujejo premiero, kot je svet še ni videl

Eden od morebitnih kandidatov za novega Bonda je tudi Cillian Murphy. FOTO: Andrew Kelly/Reuters

Predvidoma septembra ali oktobra se obeta najveličastnejša in najbolj spektakularna premiera, kar jih je kdaj videl svet. Tako vsaj obljubljajo ustvarjalci najnovejšega, že 25. filma o tajnem agentu 007 Jamesu Bondu. Še zadnjič, skupno petič, se bo vanj prelevilStudio MGM, pod okriljem katerega je nastal tokratni Bond z naslovom No Time to Die, je optimističen, da bo pandemije covida-19 do jeseni konec ali pa bo vsaj toliko pod nadzorom, da se bo premiera lahko zgodila v živo, za spektakel v Veliki Britaniji pa imajo pripravljenih kar dobrih osem milijonov evrov.Kot eno od možnih lokacij se omenja londonski stadion Wembley, ki je z 90.000 sedeži največji na Otoku in drugi največji v Evropi. Tako naj bi se v velikem slogu znova začelo obdobje obiskovanja kinodvoran, ki ga je grobo prekinila pandemija. In če so se filmski ustvarjalci bali, da so se ljudje v tem času povsem odvadili obiskovanja kinodvoran in raje v filmih uživajo v udobju svojega doma, pa so ravno minuli konec tedna dokazali, da še zdaleč ni tako, saj filmi, ki so premero doživeli prejšnji mesec, ko so se v marsikateri državi po svetu znova odprle kinodvorane, podirajo rekorde.je napovedal, da bo pandemije konec poleti, poleg tega podrobno opazujejo, kaj se dogaja s filmi, ki so na velika platna prišli po vnovičnem odprtju, in zelo so optimistični. Morda so tudi zato načrte še povečali. Prepričani so, da lahko izpeljejo največjo premiero v postpandemskem času, ki bo potekala v živo, in denar zanjo so že dali na stran. To bo slavje, vrnitev spektakularnih dogodkov, ki smo jih v zadnjem letu vsi neznansko pogrešali,« je britanskim medijem zaupal vir iz studia MGM.Po svetovni premieri, ki bo predvidoma 30. septembra v Londonu, bo sledila še ameriška, in tudi zanjo ustvarjalci iščejo primeren prostor. Za zdaj so menda izbrali Staples Center v Los Angelesu, ki sprejme 20.000 ljudi. »Rdeča preproga seveda bo, studio in Bondovi ustvarjalci ne želijo premiere brez blišča. To je tudi eden od razlogov, da so tako dolgo ustvarjali film in prelagali datum premiere. Vse mora biti popolno, vse mora biti v slogu Bonda, in to ne gre brez elegance, stila, zvezd, blišča,« je še dodal zaposleni. Prvič bi morala biti premiera že aprila lani, a jo je preprečila pandemija, nato so jo prestavili na letošnjo pomlad, a ker je še vedno vse preveč negotovo, so se po Johnsonovi napovedi, da se Velika Britanija po 21. juniju vrača v normalnost brez omejitev in ukrepov, odločili, da za novi datum izberejo letošnjo jesen.Čeprav najnovejši Bond še ni ugledal luči sveta, pa ustvarjalci že snujejo naslednji projekt. Zadnje mesece ne potihnejo ugibanja, kdo bi po Craigu lahko upodobil najbolj privlačnega, skrivnostnega in kul britanskega tajnega agenta. Zadnji v vrsti njegovih morebitnih naslednikov je, ki kot eden prejšnjih Bondovprihaja iz Walesa. Evans je vajen nastopati v spektaklih, videli smo ga lahko v dveh Hobitih, prav tako dveh nadaljevanjih hita Hitri in drzni, Drakuli in Bitki za Midway.Zamisel, da bi postal novi James Bond, pa se zdi 42-letniku hkrati neverjetna in strašljiva. »Mislim, da sem se v preteklosti dobro izuril, posnel veliko filmov, različnih žanrov in užival sem vsako sekundo. James Bond pa je nekaj povsem drugega, fenomenalna vloga, fenomenalna franšiza. A prevzeti vlogo od Daniela Craiga je velik zalogaj, strašljivo za vsakega igralca, Craig je bil krasen Bond. Kljub temu bi skočil ob priložnosti, če mi jo ponudijo. Le kdo ne bi?« je dejal britanski igralec, ki bi vlogo lahko dobil tudi zaradi precejšnje podobnosti s Craigom. Ali to ustvarjalci tudi iščejo, je drugo vprašanje, mnogi namreč domnevajo, da bi lahko šli v povsem drugo smer.Znano je, da so razmišljali celo o prvem temnopoltem Bondu, ki bi ga upodobilali, a so govorice hitro potihnile. Med preostalimi kandidati za vlogo v 26. Bondu naj bi se znašli šein. Vsi se odlično znajdejo v akcijskih spektaklih, Hardy je denimo nastopil v filmih Dunkirk, Povratnik, Legenda in Pobesneli Max: cesta besa, James Norton je navdušil v filmih Mr. Jones, Happy Valey in McMafia, Cillian Murphy v Končnem obračunu, Vzponu viteza teme in Izvoru, Sam Heughan je bil glavna zvezda televizijske serije Outlander, Toma Hiddlestona pa svetovna javnost pozna kot zlobnega Lokija, ki ga je upodobil tako v filmih Maščevalci kot v kar dveh serijah, ki na male zaslone prihajata letos.