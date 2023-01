Na zlatih globusih slavili Fabelmanovi in Duše otoka (FOTO)

Tekmovalna sezona filmske industrije je v polnem teku, kot prva med zmagovalci pa sta jo najbolj udarno začela Spielbergova osebna družinska drama Fabelmanovi in irska črna komedija Duše otoka, ki sta s podelitve zlatih globusov v torek odkorakala z najpomembnejšima odličjema za najboljši film.

Zabavna Abbott Elementary je zmagovalka. FOTO: Reuters

Prvi v kategoriji najboljše drame je ugnal celo dve največji komercialni uspešnici lanskega leta – znanstvenofantastični film Avatar: Pot vode in Top Gun: Maverick –, drugi pa je pometel s konkurenco med komedijami in glasbenimi filmi. Najboljši animirani film minulega leta je postal Ostržek Guillerma del Tora, med tujejezičnimi filmi pa je slavil film Argentina, 1985.

Tragična komedija o propadanju prijateljstva na odročnem irskem otoku Duše otoka je vstopila v dirko za globuse s kar osmimi nominacijami in 80. podelitev sklenila s tremi prejetimi kipci, med temi je enega prejel scenarist in režiser Martin McDonagh za najboljši scenarij, drugega pa za igro Colin Farrell.

Na ženskem polu je odličje za najbolj izjemno igro prejela Michelle Yeoh, ki je prepričala v nadrealističnem filmu Vse povsod naenkrat, njen soigralec Ke Huy Quan je odkorakal z nagrado za najboljšega stranskega igralca, medtem ko je med stranskimi igralkami vse druge premagala Angela Bassett, ki je zaigrala v Marvelovi uspešnici Črni panter: Wakanda za vedno.

Najboljši igralec v dramski vlogi je po oceni Društva tujih dopisnikov v Hollywoodu, ki podeljuje zlate globuse, postal Austin Butler, ki se je prelevil v Elvisa Presleyja v filmski biografiji kralja rock'n'rolla, med igralkami pa je slavila Cate Blanchett, ki je vlogo dirigentke v filmu Tar odigrala brezhibno.

Eddie Murphy je osvojil nagrado za zgodovinski prispevek svetu zabave Cecil B. DeMille.

V televizijskih kategorijah je med dramskimi serijami slavila Zmajeva hiša, filmska predzgodba Igre prestolov, z lento najboljše miniserije so okitili Beli lotos, nagrada za najboljšo komično serijo pa je romala seriji Abbott Elementary. Slednja je zaradi Quinte Brunson in Tylerja Jamesa Williamsa odnesla tudi globusa za najboljšo igralko in najboljšega stranskega igralca med komičnimi serijami. V glavnih vlogah v dramskih serijah sta se najbolje odrezala Zendaya (Evforija) in Kevin Costner (Yellowstone), v miniserijah pa sta slavila Amanda Seyfried (The Dropout) in Evan Peters kot serijski morilec Jeffrey Dahmer.

Steven Spielberg je s svojim osebnim filmom Fabelmanovi ugnal največji komercialni uspešnici leta, nadaljevanji Avatarja in Top Guna. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters