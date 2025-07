Na tekmovanje harmonikarjev je Filip osvojil pokal Postojnske jame (FOTO)

Veselo je bilo letos v Postojni, kjer so v okviru tradicionalnega 32. furmanskega praznika priredili tudi tekmovanje harmonikarjev za pokal Postojnske jame.

»Letos so harmonikarji in harmonikarice, zbralo se jih je kar 24, igrali že dopoldne, a se je kljub temu na prizorišču zbralo lepo število obiskovalcev. To je dokaz, da ljudje še vedno radi prisluhnejo zvokom harmonike,« je ob koncu povedal Vili Marinšek, ki je tekmovanje organiziral s svojo Glasbeno šolo Marinšek, Turističnim društvom Postojna in družbo Postojnska jama. Na njem so se vsi tekmovalci predstavili s po eno skladbo, igrali pa so lahko diatonično, klavirsko ali kromatično harmoniko.

Manca Bajc je bila najmlajša tekmovalka.

Matevž Japelj je prejel nagrado za najboljšo ljudsko priredbo.

Več kategorij

Za večerno dobro voljo in veselo druženje so letos v Postojni poskrbeli Primorski fantje. Tekmovalci so bili razdeljeni v več kategorij. Prvo mesto v kategoriji najmlajših, starih do 11 let, si je priigral Luka Brožič iz Jelšan. Zmagovalka in najboljša harmonikarica v kategoriji od 12 do 18 let je bila Zala Praper Šipek iz Mežice, ki je letos zaznamovala že dva vrhunca, postala je absolutna zmagovalka Zlate harmonike na Bledu in osvojila Šegovčevo plaketo. Prvo mesto v kategoriji nad 18 let si je priigral Luka Ban iz Novega mesta.

»Harmoniko igram že 14 let, do zdaj sem si priigral že kar precej lovorik, med drugim sem lani postal absolutni prvak v Dobrepolju - Kompoljah pa tudi v Škocjanu. Tokrat sem zaigral skladbo Stand by me v priredbi Martina Težaka. Tokratna zmaga mi veliko pomeni in je dobra motivacija,« nam je povedal Luka Ban.

Komisija je uživala med poslušanjem tekmovalnih skladb.

V komisiji sta bili poleg Vilija Marinška še Nika Rutar in Špela Zakrajšek.

Nagrado za najboljšo ljudsko izvedbo si je prislužil domačin Matevž Japelj iz Studenega pri Postojni, letošnji absolutni zmagovalec – ki je ponosno dvignil pokal Postojnske jame – pa je Filip Pintar iz Podnarta, ki se je tega tekmovanja udeležil prvič. »Izbral sem skladbo Zorana Lupinca Žvižgam in grem in očitno mi je šlo dobro. Igranje je bilo manj stresno kot na državnih in podobnih tekmovanjih, a brez truda seveda ni nič. Ta skladba je tehnično precej zahtevna,« nam je dejal Pintar, ki ima doma na polici že veliko pokalov z različnih tekmovanj.

Najmlajša, ki je v Postojni raztegnila meh, je bila šestletna Manca Bajc iz Landola pri Postojni, najstarejši pa 72-letni Veselko Kočevar iz Komna. Prireditev je povezovala Maja Matičič Marinšek, v komisiji pa sta bili poleg Vilija Marinška še Nika Rutar in Špela Zakrajšek.

Luka Brožič je bil najboljši med najmlajšimi.