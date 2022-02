Na snemanju je prosila za zaščito

Postapokaliptični svet uspešnice Pobesneli Max: Cesta besa iz leta 2015 je Toma Hardyja kot bojevnika Maxa in Charlize Theron, ki se je prelevila v bojevito vladarico Furioso, popeljal v vročino namibijske puščave, a odnos med soigralcema je bil vse prej kot topel.

V filmih dokazuje, da zna poskrbeti zase, a ob Hardyju se je počutila najmanj nelagodno.

Nasprotno, njuna medsebojna naklonjenost je dosegla temperature pod lediščem. Nenehni prepiri, da je po prizorišču odzvanjalo njuno vpitje, so privedli celo tako daleč, da je hollywoodska zvezdnica zaradi agresivnega soigralca zahtevala zaščito.

Dobila je spremstvo

Vse se je začelo s Hardyjevo nagnjenostjo k zamujanju in Charlizino željo, da snemanja začenjajo in končujejo po urniku, saj se ji je, tedaj ravno novopečeni mamici, mudilo domov. Toda Hardy je bil za to slep in gluh, kljub večkratnim posebnim željam producentov, naj bo vendar točen, je prihajal, kot se mu je zahotelo. Točka preloma pa je nato bila, ko bi se kamere po urniku morale začeti vrteti ob osmih, a je igralec šele okoli enajste počasi prikorakal na snemalno prizorišče.

Theronova je bila že tri ure v kostumu in naličena, v nizkem startu je čakala v svojem filmskem vojnem vozilu. »Spraševali smo jo, ali se želi malce sprehoditi naokoli in se pretegniti, a bila je odločena nekaj dokazati. Iz vozila se ni premaknila, niti na stranišče ni šla,« se spominja kamerman Mark Goellnicht. Kot tudi ni pozabil eksplozije, ko se je Hardy vendar prikazal. »Skočila je iz avta in se začela dreti, da mu mora, prekletemu kretenu, za vsako minuto zamujanja studio zaračunati več tisočakov. Ozmerjala ga je, kako nespoštljiv je. Grozno glasno je bilo.«

Tom Hardy danes priznava, da ni bil najboljši igralski partner.

A namesto da bi se Hardy opravičil, se je grozeče dvignil nadnjo, ali si mu drzne vse to ponoviti. »To je bilo to. Zadnja kaplja prek roba. Zaprosila je za zaščito na snemanju.«

Dobila je spremstvo. Ob Charlizini strani je bila od tedaj skoraj vselej producentka Denise Di Novi – »želela si je namreč ženske, da se napetosti na snemanju nekoliko uravnotežile« –, a ji je glavni producent Doug Mitchell prepovedal, da bi igralko spremljala tudi na snemanje, ostajati je morala v prostorih produkcije. »Kot bi opravičeval grdo vedenje drugega moškega. Bilo je težko snemanje, kljub Denise sem se še vedno precejšnji del snemanja počutila skoraj golo, samo, oropano občutka varnosti,« pravi Charlize.

Hardy se je na njene obtožbe, da se z njim ni počutila varne, sprva odzval, da gre za navadno sranje. »Charlize je skrajno napeta ženska, a napeta v dobrem smislu. Le spomnite se je iz filma Pošast, ko je igrala serijsko morilko! Tega ne zmore vsak. Dvomim, da bi je bilo mene lahko strah. Ni ženska, ki bi se prestrašila.«

Vsem je bilo jasno, da se Tom in Charlize ne prenašata.

Toda sedaj, ko je imel nekaj let časa, da se mu ohladi kri, priznava, da je bil pritisk snemanja očitno več, kot je lahko prenesel, in se ni najboljše odzval na naporno situacijo. »V marsičem filmu tedaj še nisem bil kos. Pritisk je bil na trenutke za oba s Charlize prevelik. Mislim, da je potrebovala boljšega, bolj izkušenega igralskega partnerja. Rad si mislim, da bi bil sedaj, starejši in manj čeden, temu kos. »