Na slovenskem odru izjemen glasbenik, poslušat so ga prišli znani Slovenci (FOTO)

Bossa de Novo je komorna jazzovska skupina in edina slovenska zasedba, ki se ukvarja z brazilskimi glasbenimi izrazi. V njihovem repertoarju najdemo tako domače kot tuje pesmi v paleti raznovrstnih jezikov, med drugim v portugalščini, slovenščini, srbohrvaščini in francoščini. Na koncertu Festivala Ljubljana se jim je pridružil brazilski pianist, aranžer, skladatelj in glasbeni producent César Camargo Mariano, ki je skupini poslal deset novih aranžmajev, ustvarjenih prav za to priložnost. Skupina je bila vsekakor počaščena zaradi njegovega obiska, saj v Sloveniji še ni igral, prav tako ni bil na turneji v Evropi in je pripotoval zgolj za ta koncert.

Voditeljica Blažka Müller je pred leti preživela kar mesec dni v Braziliji. FOTO: mediaspeed.net

»Glasbeniki, s katerimi danes igram, so izjemni ljudje z velikim srcem, lahko pa rečem, da tudi, vsaj zame, ne eni boljših, temveč najboljši na svetu v izvajanju bossa nove,« je skupino pohvalil Mariano. Celoten nastop je bil čutno obarvan, glasba je obiskovalcem segla vse do srca, saj se je zgodil ravno pravšnji preplet brazilsko-slovenske kulture, ki je poskrbel, da so obiskovalci iz Križank odšli zibajočih se bokov in polni ljubezni.

V koncertu sta uživali tudi pevka Regina Kogoj in novinarka Danica Lovenjak. FOTO: mediaspeed.net

Ležerno je moderno. Vsaj tako velja za igralca Uroša Fürsta, ki si je pred novo sezono privoščil lahkoten poletni večer. FOTO: mediaspeed.net

Primož Vitez je s šarmantnim glasom obiskovalce popeljal na čutno glasbeno popotovanje. FOTO: mediaspeed.net