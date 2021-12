Na silvestrovo se nam obeta glasbeni maraton

Na najdaljši petkov večer v tem letu bosta Melani Mekicar in Blaž Švab, voditelja zabavnoglasbene oddaje V petek zvečer na silvestrovo, v družbi 14-članskega orkestra Diamanti gostila najboljše slovenske glasbenike, ki se bodo predstavili s svojimi uspešnicami in izjemnimi priredbami najlepših skladb.

V petek zvečer na silvestrovo se bo začel ob 21. uri in bo trajal vse do zgodnjih jutranjih ur novega leta.

Spomine na svoja najzanimivejša silvestrovanja bodo delili tudi športniki, ki so letos ustvarili neverjetne zgodbe, pa komiki, nekateri televizijski sodelavci in glasbeniki. Seveda ne bo manjkal niti humor, za katerega bodo poskrbeli Jernej Kogovšek, Mario Ćulibrk in Miha Brajnik. In kdo bo v pisani glasbeni druščini? Vili Resnik, Erosi, Kvatropirci, Gadi, Andrej Šifrer, Miran Rudan, Tokac (Dan D), Modrijani, Perpetuum Jazzile, Ain't Harmony, Alya in Nika Zorjan, Matic Nareks, Bojan Cvjetićanin, Eva Černe, Hana Zupan, Lucija Marčič, Sara Lamprečnik, Domen Kumer, Ansambel Stil, Ansambel Saša Avsenika, Čuki, Aleš Bartol, Saša Debeljak, Karmen Klinc in Jana Šušteršič, pa Marina in Franjo Oset, Miha Lesjak, Ansambel Vikend, Raubarji, Zvita feltna, Flirrt, Fehtarji, Omar Naber, Ivan Hudnik, Matic Supovec, Nastja Gabor, ansambla Spev in Naveza, Marko Vozelj, Lara Žgajnar, Jan Plestenjak in Coto.

Gadi s Tino Poljanšek in Sašo Debeljak, ki nam bosta zaigrali na harmoniko. FOTO: FACEBOOK

V DJ-setih pa se bodo ob najlepši didžejki večera Melani Mekicar predstavili BQL, Kingston, Skater,, Retro band,, Polkaholiki,in. In ker nobeno silvestrovo ne mine brez silvestrskega poljuba, bodo med fotografijami, ki ste jih pošiljali v tem mesecu luči, izbrali tudi fotografijo naj silvestrskega poljuba. V petek zvečer se bo začel ob 21. uri in bo trajal vse do zgodnjih jutranjih ur novega leta.

2 dni je potekalo snemanje.

Nekaj tistih, v družbi katerih bomo torej preživeli letošnji zadnji večer, smo ujeli na hodnikih RTV, med snemanjem, ki je potekalo kar dva dni, saj je bilo glasbenikov zares veliko. Dobre volje med njimi pa ni manjkalo. »Verjetno tudi zato, ker smo se po dolgem času spet malo podružili in spoznali tudi nekaj novih glasbenih prijateljev. Predvsem pa je bilo spet lepo nastopati pred publiko, ki je bila prisotna v studiu,« je le eden od vtisov, ki ga je za Slovenske novice v imenu skupine Gadi strnil Primož Ilovar.