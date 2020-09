Na Ptuju zveneli polke in valčki

Pvaninski abuhi so si pripeli in priigrali Korenovo plaketo. FOTO: Radio-tednik Ptuj

Ansambel Lun'ca je prejel nagrado kot najboljši med drugimi zasedbami. FOTO: Radio-tednik Ptuj

Festival je ansamblom vseskozi omogočal ustvarjanje prepoznavnosti in skrbel, da se je ohranjalo kakovostno glasbeno izražanje.

51. ptujski festival je v zakladnico narodno-zabavne glasbe prispeval novih deset viž

Nova mestna tržnica na Ptuju je bila v petek zvečer prvič v zgodovini prizorišče letošnjega že 51. festivala narodno-zabavne glasbe, ki je v njeno zakladnico prispeval novih deset viž. Prav ptujski festival, ki je najstarejši, ima eno vidnejših vlog v slovenski narodno-zabavni glasbi, saj je ansamblom vseskozi omogočal ustvarjanje prepoznavnosti in skrbel, da se je narodno-zabavna glasba razvijala na državni ravni in se je ohranjalo kakovostno glasbeno izražanje.Festival je organizirala družba Radio-Tednik Ptuj, vse pa je potekalo v skladu s pravili in določili NIJZ, zato je bilo tudi gledalcev občutno manj, kot bi jih nova ptujska tržnica lahko gostila v običajnih razmerah. »Lanski, jubilejni 50. festival je bil nekaj posebnega, izjemen projekt, ki smo ga želeli letos še nadgraditi in mu dodati kaj novega in večjega. A na žalost zaradi trenutnih razmer to ni bilo mogoče, pravzaprav smo ugotovili, da je precej težje kot nadgraditi projekt oklestiti in stopiti korak nazaj,« pravi urednik festivala, ki je z enim od članov vsakega ansambla pred nastopom opravil kratek pogovor; festival sta tradicionalno povezovala radijcain, posnela ga je ekipa Televizije Slovenija, regionalni center Maribor, a si bo dve festivalski oddaji mogoče ogledati na zaslonih šele januarja prihodnje leto.In koga vse smo letos videli in slišali na Ptuju? Deset ansamblov, ki so se predstavili vsak s po dvema skladbama, eno iz zakladnice slovenske narodno-zabavne glasbe, povezano s Ptujem oziroma festivalom, ter eno novo, avtorsko, tekmovalno. Festival so začeli Srčni muzikanti s polko Na jasi, Ansambel Tik-Tak je predstavil valček Le ljubezen prinaša svoj čas, Peklenski muzikantje Podaj roko, Pvaninski abuhi pa Polnočni ples. Ansambel Štravs je izbral valček Mamina sivka, Ansambel Gregorja Kobala valček Ko hodim po gozdnih poteh, Slovenke pa polko Hočem polko. Prav tako so polko z naslovom Poljubi me za dobro jutro izbrali Vrli muzikanti, Ansambel Lun'ca valček Čudežni deček, domačini Petovia kvintet pa so festival sklenili s polko Ena je le domovina.Strokovna komisija v sestaviin, ki je ocenjevala besedila, je za najlepše izbrala besedilo polkePoljubi me za dobro jutro. »Že predlani sem na Ptuju prejel nagrado za najlepše besedilo, tokrat sem bil prisoten z dvema (tudi Ansambel Lun'ca se je predstavil z njegovim besedilom valčka, op. p.) in bil spet nagrajen. Sicer pa so bila vsa besedila tekmovalnih skladb res dobra, zato čestitam vsem avtorjem, nagrade pa sem seveda iskreno vesel,« je po festivalu strnil misli Trstenjak.Težko delo je imela tudi strokovna komisija, ki je ocenjevala nastope vseh ansamblov, v njej pa so biliin. Odločili so, da si Korenovo plaketo za najboljšo vokalno izvedbo zaslužijo Pvaninski abuhi. Ti so misli strnili takole: »Občutki so nepopisni. Izjemno smo veseli in zadovoljni, da je komisija v nas prepoznala potencial,« so dejali po razglasitvi rezultatov. Najboljši kvintet letošnjega ptujskega festivala je postal Ansambel Slovenke, za katere je bil nastop na Ptuju šele četrti skupni, odkar so dekleta združila moči.»Naš ansambel deluje šele od marca, zato je ta nagrada za nas neprecenljiva, saj pomeni, da smo na pravi poti, pogled na orfejčka pa bo velika motivacija za nadaljnje delo,« je dejala vodja Slovenk. Nagrado za najboljši ansambel med preostalimi, nekvintetovskimi zasedbami je prejel Ansambel Lun'ca. »Za nas je to izjemno priznanje in tudi po njem si bomo zapomnili letošnje, za nas in mnoge druge tako drugačno leto. A je za nas vendarle tudi lepo in pozitivno,« je dejala pevka Lun'ceNa Ptuju so kot vsako leto podelili tudi nagrado občinstva, pri čemer so polovico točk prispevali vsi, ki so bili prisotni na prireditvi. Najlepša skladba 51. festivala narodno-zabavne glasbe Ptuj 2020 je postala polka Ena je le domovina avtorjevinv izvedbi ansambla Petovia kvintet. »Občutek ob dejstvu, da nas je podprlo domače občinstvo in našo skladbo izbralo za najlepšo, je nepopisno lep,« je misli strnila, pevka Petovia kvinteta. Festival na Ptuju je z nastopom sklenil Alpski kvintet, eden najboljših ansamblov narodno-zabavne glasbe pri nas in v tujini.