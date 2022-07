Na Ptuju že 14. festival Arsana

Najstarejše slovensko mesto Ptuj se julija že vrsto let spreminja v svetovni shod glasbenih umetnikov z različnih koncev sveta, pri tem pa koncerte vrhunske klasične, jazz, etno, world, rock, instrumentalne in vokalne glasbe nadgrajujejo še Glasba v mestu, Oder mladih, Otroški glasbeni festival, poulično dogajanje, Odprta kuhna in bogat spremljevalni program.

Festival Arsana je v dozdajšnjih trinajstih različicah z več kot tisoč dogodki na številnih prizoriščih mestnega jedra gostil 9000 mednarodno uveljavljenih umetnikov in privabil več kot 400.000 obiskovalcev z vsega sveta.

Tokrat bo na Ptuju od 21. do 30. julija 2022 potekal že 14. festival Arsana. Na njem bodo med drugim nastopili Vlado Kreslin z Malimi bogovi in Beltinško bando, Big Band RTV Slovenija s solisti, Prifarski muzikanti z Nuško Drašček in Anjo Bukovec, nastopili bosta skupini Siddharta in Joker Out, svoj prostor pa bo pod festivalskimi zvezdami znova zavzel tudi domačin in ambasador festivala Tadej Toš, ki bo nastopil na dvorišču ptujskega gradu.