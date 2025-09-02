NAJPRESTIŽNEJŠI

Na Ptuju v petek najstarejši festival narodnozabavne glasbe

Skladbe bodo ocenjevali komisiji in obiskovalci.
Fotografija: Nastopili bodo tudi Špadni fantje. FOTO: Arhiv Ansambla
Nastopili bodo tudi Špadni fantje. FOTO: Arhiv Ansambla

02.09.2025 ob 14:20
02.09.2025 ob 14:20

Ta petek bodo na dvorišču minoritskega samostana na Ptuju znova odmevale najlepše domače viže. Na najstarejšem in najprestižnejšem 56. festivalu narodnozabavne glasbe (NZG) Ptuj bodo nastopili ansambel Gašperja Mirnika, Guštni muzikanti, Hmelbojsi, Kunstosi, Kvartet za 5, ansambel Občutek, ansambel Opev, Runda Kvintet, Špadni fantje, Špas kvintet in Vetrnjaki. Vsak se bo predstavil s po dvema skladbama, eno iz zakladnice in eno, tekmovalno, ki jo bodo ocenjevali člani dveh komisij.

V komisiji za glasbo bodo ravnatelj Glasbene šole Karol Pahor Ptuj Štefan Petek ter glasbenika in glasbena ustvarjalca Vera Šolinc in Igor Podpečan. Besedila bodo ocenjevali Franci Smrekar, Liljana Klemenčič in Jože Šmigoc. Strokovni komisiji bosta izbrali najboljši ansambel med klasičnimi kvinteti ter najboljši ansambel med drugimi zasedbami, oba bosta prejela prestižna kipca Orfeja, podelili bodo nagrado za najboljše besedilo ter izbrali prejemnika Korenove plakete za najboljšo vokalno izvedbo.

Obiskovalci na prireditvi in radijski poslušalci bodo izbrali najboljšo skladbo, nagrado si bodo razdelili avtor glasbe, avtor besedila, avtor aranžmaja in ansambel. Zanjo bodo prešteli glasove spletnega glasovanja, ki se je zaključilo v nedeljo zvečer, dve tretjini glasov pa bodo prispevali obiskovalci na festivalu. V revijalnem delu bodo letos nastopile Vesele Štajerke. 

