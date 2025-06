Ob tej posebni obletnici predstavljajo novo pesem in videospot z naslovom Češnje spet zorijo, s katero so počastili dolgoletno prijateljstvo in glasbeno pot, ki jo skupaj ustvarjajo že četrt stoletja.

Najedli so se češenj

Zamisel za skladbo se je rodila že pred tremi leti, prave besede pa so dozorele šele decembra lani, ko je pevec Matic praznoval 40. rojstni dan. Pesem si je podaril kar sam. Besedilo je napisala Tadeja Hlebš Salobir, ki je njegovo življenjsko spoznanje o pomenu pristnega prijateljstva preoblikovala v iskreno in čustveno pesem. Sprva si je Matic zamislil akustično različico, a so ga člani ansambla prepričali, da bo pesem še lepše zazvenela v ritmu narodnozabavne glasbe. Aranžma je skupaj z Maticem sooblikoval njihov dolgoletni prijatelj Martin Juhart. Videospot so posneli med cvetočimi češnjami v Goriških brdih. Med snemanjem se jim je pridružil simpatičen kuža, ki je takoj prirasel k srcu pevki Andreji in se povsem spontano znašel tudi pred kamero. Člani se pošalijo, da so se češenj najedli za celo leto vnaprej.

Nastopali so kot najstniki

25 let glasbe, ki združuje

Ob izidu pesmi se spominjajo začetkov, ki segajo v leto 2000. »Začeli smo pri trinajstih letih. Prvo poroko smo odigrali, ko smo znali komaj kakšnih dvajset pesmi, pa smo jih pač igrali večkrat. Mladoporočenca sta še danes srečno poročena,« se zasmejijo. Na prve nastope so jih vozili starši, pozneje pa sosed, ki jih je zvečer počakal in jih varno pripeljal domov. »Nismo si predstavljali, da bomo skupaj ustvarjali tako dolgo. Smo si pa želeli, da bi ljudje poznali naše pesmi in jih vzeli za svoje.« Na vprašanje, ali so se kdaj sprli, odkrito povedo: »Prav zares ne. Imamo pa včasih različna mnenja, ki si jih tudi povemo. To se nam zdi nujno, če želimo napredovati. Največkrat jetisti, ki zna povezati različna stališča in najde skupno pot.«

Že na začetku poti je ansambel Unikat osvojil srca občinstva, saj so na festivalu na Graški Gori prejeli prvo nagrado občinstva. Med uspešnicami izstopa pesem Ne cukaj me za kitki, ki še danes velja za eno njihovih najbolj prepoznavnih. Zasedba se je čez leta sicer spreminjala, a ustvarjalni zagon in predanost kakovostni narodnozabavni glasbi sta ostala. Ansamblu sta se pridružila pevka Andreja in pevec Matic, ki veljata za izvrsten vokalni tandem. Med njihovimi prepoznavnejšimi pesmimi so Dovolj mi je, Sanjala sva, Srce ne razume in Kar je moje, je tvoje, ki so zaznamovale obdobje njihovega ustvarjanja in bile opažene tudi na festivalskih odrih. Z mešanico tradicije in modernega popa Unikat povezuje generacije in navdušuje občinstvo vseh starosti.