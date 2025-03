Na podelitvi oskarjev slavil film, ki so ga ga ustvarili s šestimi milijoni

Režiser, scenarist, montažer in producent Sean Baker je s svojim filmom Anora na podelitvi v Los Angelesu prejel štiri oskarje, petega pa je filmu po svoji prvi nominaciji prinesla tudi 25-letna glavna igralka Mikey Madison. Brutalist je dobil tri oskarje, med drugim Adrian Brody za glavno moško vlogo.

»Naredili smo film za šest milijonov dolarjev in ga posneli na lokacijah v New Yorku s 40 ljudmi. Vsi so v New Yorku. Film smo naredili neodvisno in če želite delati neodvisne filme, jih delajte. Potrebujemo jih več. To je dokaz,« je povedal Baker z dvignjenim pozlačenim kipcem v roki.

Emila Perez brez oskarja

Film Anora je na podelitev prišel s šestimi nominacijami, največ pa jih je imela zgodba o transspolnem šefu mamilarskega kartela Emilia Perez. Od 13 nominacij je na koncu osvojil le dva oskarja - za izvirno pesem in za stransko žensko vlogo, ki ga je prvič v karieri dobila Zoe Saldana.

Da bo Emilia Perez ostala brez oskarja za najboljši film leta, je postalo jasno, ko je brazilski film Še vedno sem tu prejel oskarja za najboljši mednarodni film.

Brutalist je ob desetih nominacijah dobil tri oskarje. Poleg Brodyjevega za glavno moško vlogo sta ga prejela še Daniel Blumberg za izvirno glasbo, Lol Crawley pa za kamero oziroma fotografijo.

Žlehtnoba je imela prav tako deset nominacij, dobila pa je oskarja za kostumografijo in scenografijo, papeški triler Konklave pa je ob osmih nominacijah oskarja zagotovil le Peter Straughan za prirejen scenarij.

V kategoriji kratkega igranega filma je bil med nominiranimi tudi Mož, ki ni mogel molčati, oskarja pa je dobil film Nisem robot.