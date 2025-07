Na odru pod zvezdami: legendarni Sisters of Mercy prihajajo v Istro

Starorimski kamnolom Cave Romane v istrskem Vinkuranu bo po nedavnem obisku legendarnih britanskih rockerjev The Stranglers gostil še dve kultni otoški skupini: 26. julija bodo tam nastopili The Sisters of Mercy in The Godfathers. To bo že peti obisk The Sisters Of Mercy na Hrvaškem, The Godfathers pa bodo kot posebni gostje nastopili s celotnim, 75-minutnim koncertnim setom.

Sestre usmiljenke

The Sisters Of Mercy so nastali leta 1980 v britanskem Leedsu, vodilna sila pa je karizmatični pevec Andrew Eldritch. Leta 1985 so izdali prvenec First and Last and Always in se s hiti, kot sta Walk Away in No Time To Cry, povzpeli na čelo alternativne scene, ob boku skupinam The Cult, The Cure, Bauhaus, Killing Joke in Siouxsie & The Banshees.

Andrew Eldritch od nekdaj zavrača naziv botra gotskega rocka.

Zatem sta skupino zapustila kitarist Wayne Hussey in basist Craig Adams, ki sta ustanovila skupino The Mission. Eldritch je z basistko Patricio Morrison (The Gun Club) ustvaril projekt The Sisterhood (pod istim imenom sta nekaj časa delovala Hussey in Adams, a ju je Eldritch prehitel z izdajo plošče) ter izdal album Gift in singel Giving Ground, ki ga danes izvaja v živo.

Sledil je drugi album Floodland (1988) z uspešnicami This Corrosion, Dominion in Lucretia My Reflection, ki so se uvrstile na svetovne glasbene lestvice, Dominion tudi na Billboardovo lestvico plesne glasbe, Morrisonova pa je postala ikona gotskega rocka oziroma darkerske scene. Poseben odnos do The Sisters Of Mercy ima tudi občinstvo v našem delu sveta, saj je njihov album Floodland leta 1988 izdala založba Jugoton. Skladbe s Floodlanda so se tedaj vrtele v vseh alternativnih klubih; bil je eden ključnih albumov v času razcveta darkerske scene na ozemlju nekdanje Jugoslavije. Zanimivo pa je, da Eldritch od nekdaj prezira naziv botra gotskega rocka, ki so mu ga podelili britanski mediji, in vztraja, da so The Sisters of Mercy modernistični rock band.

The Godfathers bodo odigrali celotno setlisto. FOTO: arhiv skupine

Leta 1990 je Eldritch skupaj z edinim drugim stalnim članom zasedbe, ritem mašino Doktorjem Avalancheem, zbral novo ekipo in izdal tretji album Vision Thing. Singel More je postal njihov največji uspeh, album pa je bil izdan pri Jugotonu. Prvi koncert turneje so začeli v Zagrebu v razprodanem Domu sportova, nastopili pa so tudi v ljubljanski Hali Tivoli.

Leta 1991 so izdali kompilacijo Some Girls Wander By Mistake z zgodnjimi posnetki, leta 1993 pa še A Slight Case of Overbombing z njihovimi največjimi hiti, vključno z novo verzijo pesmi Temple Of Love, na kateri je pela izraelska kantavtorica Ofra Haza. Njihov zadnji studijski posnetek je singel Under The Gun s pevko Terri Nunn iz skupine Berlin.

Sisters of Mercy redno nastopajo v živo, v studiu pa niso bili že dolgo. FOTO: djidji.perroto/Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0

Čeprav so izdali samo tri studijske albume, tri EP-je in kakih deset singlov, vsak album velja za mojstrovino rocka in je vplival na številne izvajalce v različnih žanrih. Skupina še vedno razprodaja dvorane in nastopa na festivalih, pri čemer ves čas ustvarja novo glasbo, ki jo zaigra tudi v živo; upajmo, da se bodo nekoč vrnili v studio.

Botri

The Godfathers letos praznujejo 40 let delovanja, kar so proslavili z veliko evropsko turnejo. Njihov surovi rock'n'roll z močnimi besedili in intenzivnimi nastopi jih je uvrstil med najboljše žive rock zasedbe tistega časa. Prvenec Hit By Hit (1986) je vseboval pet singlov, dve leti pozneje pa je izšel album Birth, School, Work, Death; naslovna pesem se je uvrstila tudi na ameriško lestvico Billboard Top 40. Njihov zadnji album Alpha Beta Gamma Delta iz leta 2022 velja za njihovega najboljšega, pevec Peter Coyne ga opisuje kot »vznemirljiv, mračen, nevaren sodoben rock'n'roll«.

Ker je leto 2025 še vedno jubilejno za The Godfathers, bo njihov nastop sestavljen iz največjih hitov. Odigrali bodo celotno setlisto, kakršno igrajo na samostojnih nastopih, kar bo odlična uvertura za The Sisters Of Mercy.