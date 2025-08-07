PRIMERNA ZA VSE GENERACIJE

Na nekaj posebnih lokacijah po Sloveniji znana pravljica v edinstveni izvedbi

Posebnost Pepelke in čarobne kočije bo glasbena in koreografska zasnova.
Fotografija: Utrinek iz vaje glasbeno-baletne pravljice FOTOGRAFIJI: Osebni arhiv
Utrinek iz vaje glasbeno-baletne pravljice FOTOGRAFIJI: Osebni arhiv

Mojca Marot
Mojca Marot
07.08.2025 ob 06:10
mojca-marot
Mojca Marot
07.08.2025 ob 06:10

Na nekaj posebnih lokacijah po Sloveniji bodo glasbeniki in baletniki poskrbeli za pravo pravcato pravljično vzdušje z glasbeno-baletno pravljico Pepelka in čarobna kočija.

Petnajstčlanska zasedba bo gostovala na najlepših grajskih odrih in dvorcih, pravljica o Pepelki se bo tako odvila tako rekoč v naravni kulisi.

Obiskovalci predstave se bodo lahko po koncu fotografirali ob Pepelkini kočiji.
Obiskovalci predstave se bodo lahko po koncu fotografirali ob Pepelkini kočiji.

»V Ljubljani in Celju pa lahko občinstvo pričakuje prav posebno poslastico, saj se bomo na prizorišče pripeljali z električno kočijo,« nam je razkrila violinistka Inga Ulokina, mednarodno uveljavljena glasbenica, ki bo skupaj s pianistko Olgo Ulokina poskrbela za umetniško zasnovo, za koreografski del pa bo poskrbela Galina Čajka Kuhar, primabalerina Slovenskega narodnega gledališča Maribor, ki je vrhunsko ime slovenskega baleta.

Interaktivno zasnovana

Z glasbeno-plesno ekipo, ki združuje več generacij, bo pravljica zaživela na prav poseben način, saj bo Pepelka prispela v prekrasni kočiji v čudovit ambient, gledalci pa bodo deležni prepleta izbranih avtorskih priredb biserov klasične glasbe, tanga in muzikala, ki bodo sestavili glasbeno zgodbo s pravo plesno čarovnijo, ko se bo Pepelka zavrtela s svojim princem.

»Pravljica, ki bo trajala 45 minut, je interaktivno zasnovana in primerna za vse generacije, tudi za najmlajše gledalce od četrtega leta starosti. Po končani predstavi pa bodo obiskovalcem omogočili, da se bodo lahko brezplačno fotografirali ob Pepelkini kočiji.

V predstavi bodo poleg že omenjenih Inge in Olge Ulokina ter posebne gostje Galine Čajka Kuhar nastopili še sopranistki Ana Žabkar in Marija Igritskaya ter tolkalistka Tjaša Srotič, v baletnem sestavu pa bodo Relja Tomović, Aleks Sušek, Nika Jelen, Marisa Čajka Kuhar, Julija Grilanc, Kaja Dobravc ter Svit in Mila Salčnik. Za sodobni ples bo poskrbela Mia Lovrenčak, za karakterni ples Maša Kolšek in Anastasija Shreider, za historični ples Nataliya Vasilyeva in Mitja Vaupotič, za kostumografijo pa Natalia Vasilyeva in Flame&Co. Turneja po Sloveniji se bo začela 23. avgusta v Kopru in končala 4. oktobra v Žalcu.

45 minut je dolga predstava.

Pepelka in čarobna kočija ples glasba Ljubljana predstava umetnost pravljica

