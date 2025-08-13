FESTIVAL

Na muzejski ploščadi na Metelkovi v Ljubljani: Ne ga lomit!

Na festivalu Poletje na platnu in med platnicami se prepletajo filmi in pogovori.
Fotografija: Na muzejski ploščadi na Metelkovi v Ljubljani bo osma edicija festivala Poletje na platnu in med platnicami. FOTO: Slovenski Etnografski Muzej 
Odpri galerijo
Na muzejski ploščadi na Metelkovi v Ljubljani bo osma edicija festivala Poletje na platnu in med platnicami. FOTO: Slovenski Etnografski Muzej 

STA
13.08.2025 ob 05:20
STA
13.08.2025 ob 05:20

Poslušajte

Čas branja: 1:50 min.

Na muzejski ploščadi na Metelkovi v Ljubljani bo do nedelje osma edicija festivala Poletje na platnu in med platnicami, na katerem se prepletajo filmi in pogovori. Organizatorji so ga posvetili humorju oziroma komediji v najžlahtnejši obliki.

Kot so sporočili iz Slovenske kinoteke, ki vodi letni kino na Muzejski ploščadi, so letošnjo izdajo festivala podnaslovili Ne ga lomit! ter jo posvetili izmuzljivi in nepredvidljivi temi humorja. »Apokaliptični časi zahtevajo več duhovitosti – iskrene, subverzivne, človeške,« so zapisali ob programu, ki so ga pripravili skupaj s pisarno Ljubljane, Unescovega mesta literature oziroma zavodom Divja misel.

Današnji večer bo namenjen kultni komediji Mihe Hočevarja iz leta 2000 Jebiga, ki se vrti okrog ljubezni in prijateljstva v vročem in razvlečenem ljubljanskem poletju. V četrtek bo projekcija sovjetskega mladinskega filma Dobrodošli ali nezaposlenim vstop prepovedan Elema Klimova iz leta 1964. V petek bo na sporedu vseh šest delov televizijske serije Karpa Godine iz leta 1976 Okvir za nekaj poz. Sobotni večer bo ponudil eno najbolj kultnih znanstvenofantastično-nadrealističnih satir, Štoparski vodnik po Galaksiji Gartha Jenningsa iz leta 2005. V nedeljo bo še ekscentrična komedija Wesa Andersona Darjeeling Limited iz leta 2007. Program filmskih projekcij in pogovorov bo spremljala priložnostna knjigarna, v kateri bo mogoče najti knjižni humor po svojem okusu. Vstop na festival je brezplačen, v primeru slabega vremena odpade.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Ljubljana festival filmski festival filmi poletje Metelkova Ljubljana

Priporočamo

Huda nesreča na Pagu: dva Slovenca v bolnišnici, v avtu je bil tudi otrok (FOTO)
Premium
Župnik kar preko interneta izobčil Francija Keka
Slovenec podrl Guinnessov rekord v izdelovanju cvetličnih šopkov, oglasila se je tudi Pirc Musar (FOTO)
Dan pred rojstnim dnevom umrla Vlasta Pacheiner Klander

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Huda nesreča na Pagu: dva Slovenca v bolnišnici, v avtu je bil tudi otrok (FOTO)
Premium
Župnik kar preko interneta izobčil Francija Keka
Slovenec podrl Guinnessov rekord v izdelovanju cvetličnih šopkov, oglasila se je tudi Pirc Musar (FOTO)
Dan pred rojstnim dnevom umrla Vlasta Pacheiner Klander

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.