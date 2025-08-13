Na muzejski ploščadi na Metelkovi v Ljubljani: Ne ga lomit!

Na muzejski ploščadi na Metelkovi v Ljubljani bo do nedelje osma edicija festivala Poletje na platnu in med platnicami, na katerem se prepletajo filmi in pogovori. Organizatorji so ga posvetili humorju oziroma komediji v najžlahtnejši obliki.

Kot so sporočili iz Slovenske kinoteke, ki vodi letni kino na Muzejski ploščadi, so letošnjo izdajo festivala podnaslovili Ne ga lomit! ter jo posvetili izmuzljivi in nepredvidljivi temi humorja. »Apokaliptični časi zahtevajo več duhovitosti – iskrene, subverzivne, človeške,« so zapisali ob programu, ki so ga pripravili skupaj s pisarno Ljubljane, Unescovega mesta literature oziroma zavodom Divja misel.

Današnji večer bo namenjen kultni komediji Mihe Hočevarja iz leta 2000 Jebiga, ki se vrti okrog ljubezni in prijateljstva v vročem in razvlečenem ljubljanskem poletju. V četrtek bo projekcija sovjetskega mladinskega filma Dobrodošli ali nezaposlenim vstop prepovedan Elema Klimova iz leta 1964. V petek bo na sporedu vseh šest delov televizijske serije Karpa Godine iz leta 1976 Okvir za nekaj poz. Sobotni večer bo ponudil eno najbolj kultnih znanstvenofantastično-nadrealističnih satir, Štoparski vodnik po Galaksiji Gartha Jenningsa iz leta 2005. V nedeljo bo še ekscentrična komedija Wesa Andersona Darjeeling Limited iz leta 2007. Program filmskih projekcij in pogovorov bo spremljala priložnostna knjigarna, v kateri bo mogoče najti knjižni humor po svojem okusu. Vstop na festival je brezplačen, v primeru slabega vremena odpade.