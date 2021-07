Na morje s sanjskim moškim

Eden od vročih prizorov iz prihajajočega videospota za pesem Greva na morje

Glasbenikiterinso bend za žur, imenovan Taktiki.»To pomeni, da igramo vse zvrsti glasbe. Za seboj pa imamo zavidanja vredno kilometrino, kar se tiče nastopov na obletnicah, porokah, veselicah … Pa ne samo pri nas, temveč tudi na nemško govorečem območju, v Avstriji in Švici,« pravi Tomaž Grajzar, ki ima ob sebi v skupini še dvoja dva sinova Dominika in Davida.Tomaž je pred leti igral v Ansamblu Tineta Stareta, Franca Miheliča in Melos, zatem pa je bil kar sedem let profesionalni glasbenik v Švici. Dominik in David pa sta ustanovna člana Ansambla Marcela IN. David je še vedno tudi član omenjenega ansambla, Dominik ne več. Pevka in kitaristka Špela Malus Jeraj se je leta 2008 pridružila duetu, ki sta ga pod imenom Tak Tik ustanovila Tomaž Grajzar in pevka, pozneje sta se jima pridružila še Tomaževa sinova Dominik in David. Ko pa je lani nepričakovano in mnogo prerano umrla pevka Irena Svoljšak, se je skupina preimenovala v Taktiki in pod tem imenom so začeli nastopati letos.»Po spremembi v zasedbi članov in preimenovanju skupine smo se odločili, da se v takšni zasedbi predstavimo širši javnosti. Konec maja smo se odpravili v studio, kjer smo posneli poletno polko s preprostim imenom Greva na morje, za katero sem glasbo napisal jaz, besedilo pa,« nam pove Tomaž. In doda: »Ker gre pesem zelo hitro v uho in kar vabi v sproščeno in zabavno poletje, smo se odločili, da posnamemo tudi videospot.K sodelovanju smo v ta namen povabili produkcijsko hišo TV Veseljak in ga posneli v deželi refoška v Marezigah pri vinski fontani ter na Debelem rtiču. In k sodelovanju povabili prijatelja, trenutno še vedno vročega in zaželenega sanjskega moškega, ki se je prijazno odzval.« Poleg njega bomo v videospotu, ki bo luč sveta ugledal v prihodnjih dneh, najverjetneje v drugi polovici julija, videli tudi mlado, energično, ki je že nastopila tudi v videospotu za pesem Nenormalno lepoin njegovega Dogaja banda.»Sicer pa nam je, za potrebe snemanja, jeklenega konjička prijazno odstopila, ki je bila na snemanju hkrati tudi fotografinja. Energije so stekle in dan je bil popoln. Predvidoma bo premiera 23. julija.