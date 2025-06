Na MMS gre Dare Kaurič po peti naslov (FOTO)

V torek sta v portoroškem Avditoriju potekala predstavitev in prvo druženje letošnjih tekmovalcev 44. festivala Melodije morja in sonca. Med 112 prijavljenimi izvajalci je žirija med enajsterico, ki se je tja uvrstila brez posebnega povabila organizatorjev, izbrala tudi nekdanjega člana skupine Kingston Dareta Kauriča. Ta si je pred dodelitvijo tekmovalnih številk brez posebnega razloga zamislil, da bi nastopil kot deveti, a so mu namenili mesto ob koncu tekmovanja, ko se bo predstavila večina pevcev, ki jih umeščajo v širši krog favoritov.

Pripadla mu je srečna številka 13. FOTO: OSEBNI ARHIV

Po 30 letih v skupini Kingston se je odpravil na samostojno glasbeno pot. FOTO: ZVONE KUKEC

»Tudi prav, bom pa nastopil pod srečno številko,« je razplet komentiral Dare in dodal, da se bolj kot s startno pozicijo ukvarja z nastopom na velikem odru letnega gledališča. Tega si je še enkrat dobro ogledal od blizu, saj za nastop načrtuje element presenečenja, ki ga mora izpeljati tako, da ga ne bo zmotil med izvedbo pesmi Kristalno jasno. Prekaljeni avtor, izvajalec in mentor bo tako prvo poglavje svoje nove zgodbe, potem ko je zapustil Kingston in se podal na samostojno pot, začel pisati na letošnjem festivalu Melodije morja in sonca. Dare pa se je ta teden vrnil na radijske valove tudi kot avtor uspešnice Cela ulica nori, ki jo v novi različici izvaja superskupina Popstars. S to pesmijo je kot avtor in član Kingstonov leta 1998 osvojil drugo od svojih štirih zmag na omenjenem festivalu. 62-letni glasbenik je na njem nastopil že enajstkrat in ga štirikrat osvojil: trikrat s Kingstoni (Ko bo padal dež – 1996, Cela ulica nori – 1998 in Hotel modro nebo – 2002) ter enkrat z Atomik Harmonik (Brizgalna brizga – 2004). Letos se vrača. Ne čisto sam, vsekakor pa v ospredju.