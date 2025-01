Na letošnjem Berlinalu manj politike

Na 75. Berlinalu, ki bo potekal od 13. do 23. februarja, se bodo za zlatega medveda potegovali tudi filmi režiserjev Richarda Linklaterja, Michela Franca in Honga Sang-Sooja. V tekmovalnem delu bodo predvajali 19 filmov, ki predstavljajo 26 različnih držav. Celoten festivalski program bodo sicer objavili 4. februarja.

Za zlatega in srebrnega medveda se bo potegovalo 19 filmov. Devet filmskih ustvarjalcev je svoje filme že prikazalo na Berlinalu. Kot je zapisala direktorica Berlinala Tricia Tuttle, filmi prikazujejo širino kinematografije in ponujajo različne vpoglede v raznolikost življenj ter krajev.

Zlati medved je izdelan. FOTO: Liesa Johannssen/Reuters

15 filmov bo doživelo svetovno premiero.

Na tekmovalnem seznamu je biografska drama Blue Moon v režiji Richarda Linklaterja o boju ameriškega tekstopisca Lorenza Harta z alkoholizmom in duševnim zdravjem. V njej igrajo Ethan Hawke, Margaret Qualley, Bobby Cannavale in Andrew Scott. Za nagrado se bo potegovala tudi komična drama If I Had Legs I'd Kick You ameriške režiserke Mary Bronstein, v katerem nastopajo ameriška igralka Rose Byrne, televizijski voditelj Conan O'Brien in raper Asap Rocky. Prikazani bodo tudi filmi s hollywoodskimi zvezdami, kot so Timothee Chalamet, Jessica Chastain, Marion Cotillard in Margaret Qualley.

Letošnji Berlinale Special obsega skupno 21 filmov iz 16 držav, med njimi štiri dokumentarce, 16 celovečernih filmov in eno serijo. Svetovnih premier bo 15. Med drugim bodo predvajali znanstvenofantastično črno komedijo Mickey 17, katere producent in režiser je južnokorejski filmski ustvarjalec Bong Joon-ho, temelji pa na romanu Mickey7 ameriškega pisatelja Edwarda Ashtona. V filmu med drugim igrajo Robert Pattinson, Naomi Ackie in Mark Ruffalo.

Čakajoč na nagrajence FOTO: Liesa Johannssen/Reuters

Dialog in diskurz

Nemškemu občinstvu bodo premierno predstavili tudi biografski film A Complete Unknown o ameriškem pevcu in tekstopiscu Bobu Dylanu. Pod režijo se podpisuje James Mangold. V glavni vlogi legendarnega glasbenika nastopa ameriški igralec Chalamet. Ogled filma bo v nemških kinematografih na voljo od 27. februarja.

Letošnji Berlinale Special obsega skupno 21 filmov iz 16 držav, med njimi štiri dokumentarce.

Tuttlova namerava zmanjšati pomen politične polemike okrog festivala, potem ko so ostre kritike izraelske vlade lani nekatere nemške politike obtožile antisemitizma. Po njenem mnenju gre pri Berlinalu za več kot politiko, zato upa, da se bodo obiskovalci osredotočili predvsem na živahnost umetniških oblik in prikazanih filmov. Kot je še povedala, številni filmski ustvarjalci iz arabskih držav menijo, da je festival prostor za odprt dialog in diskurz. Organizatorji upajo, da se bodo o tem s filmskimi ustvarjalci lahko pogovorili individualno.