NOVA SKALDBA

Na krilih upanja Matej Lebič novim zmagam naproti

Pevec in pedagog Matej Lebič je ob iztekajočem se poletju posnel novo skladbo.
Fotografija: Matej Lebič je s svojo boljšo polovico posnel videospot za novo skladbo. FOTOGRAFIJI: Osebni arhiv
Matej Lebič je s svojo boljšo polovico posnel videospot za novo skladbo. FOTOGRAFIJI: Osebni arhiv

10.09.2025 ob 11:00
10.09.2025 ob 11:00

Na krilih upanja je nova pesem mladega pevca in glasbenega pedagoga Mateja Lebiča, ki govori o upanju in novih jutrih, polnih presenečenj.

»Vanjo sem strnil občutke, kako jaz doživljam morje, obalo in vse lepe stvari. Že ob prvih taktih pesmi je skozi melodijo kitare začutiti pravi pridih sonca in iskrive ljubezni, ki se lahko zgodi samo ob poletnih zahodih,« pravi Lebič, ki upa, da se mu bodo pri potovanju na krilih upanja pridružile številne poslušalke in poslušalci.

Videospot so snemali v Marezigah.
Videospot so snemali v Marezigah.

Za pesem je posnel tudi videospot, za katerega je poskrbel Rok Kompare, in meni, da sta ustvarila najboljši videospot do zdaj. Snemanje je potekalo na Primorskem, pri vinski fontani v Marezigah, od koder se razprostira prekrasen pogled na slovensko obalo. Matej z nasmehom doda, da je snemanje ob kozarčku odličnega domačega postalo še bolj zabavno, vročina pa jih ni pretirano motila.

Snemali med vinogradi

»Ko smo snemali med vinogradi, se je zgodila tudi zabavna prigoda, saj nas je za kratek čas iz vinograda pregnal pes. A na koncu je bilo snemanje uspešno, z ekipo pa smo se do sitega najedli primorskih češenj,« pove pevec, ki je k snemanju povabil kar svojo boljšo polovico, saj so lahko najbolj pristni ljubezenski prizori pred kamero posneti zgolj z osebo, ki ti je najbližja. »A kamere je že vajena, saj je tudi že pred tem svojo vlogo odlično odigrala,« pove Lebič, ki je pri produkciji moči spet združil z Alexom Volaskom, pri nastajanju teksta je sodeloval tudi sam, za kitarski aranžma pa je piko na i dodal odlični kitarist Tine Lustek, ki igra tudi v skupini z Janom Plestenjakom in Niko Zorjan.

Matej si želi, da bi do konca leta izdal vsaj še eno novo skladbo. Ob vsem tem ostaja zvest pedagoškemu delu. Svoje znanje prenaša na mlajše generacije v glasbeni šoli pevke Alye, kjer v otroških uricah najmlajše spodbuja k izražanju skozi glasbo in jih uči prvih glasbenih korakov.

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

