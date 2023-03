Na Koroški paradi domačih je bilo kar sto dvajset nastopajočih (FOTO)

Koroška parada domačih, tako so poimenovali prireditev oziroma že tradicionalni koncert, na katerem zvenijo narodno-zabavne viže, je bila letos štirinajsta po vrsti in je le tri leta mlajša od oddaje Sredina parada domačih, ki jo na Koroškem radiu že 17 let pripravlja Jani Repnik, tudi sam glasbenik, trobentar in vodja Ansambla Rosa.

Jani Repnik in Janja Širnik sta spletla prijeten narodno-zabavni večer. FOTO: osebni arhiv

»Oddaje že vseh 17 let pripravljam sam, za menoj ne stoji širša ekipa. Prav tako sam izbiram ansamble, ki jih povabim na koncert, na meni leži tudi velik del organizacije dogodka. Zato sem toliko bolj vesel, da smo bolj kot ne uspešno prebrodili minuli čas epidemije in je bila letos na Prevaljah dvorana spet polna navdušenih poslušalcev, ki so večinoma tudi poslušalci moje oddaje,« pravi Repnik.

Štirje kovači , ki so navdušili polno dvorano na Prevaljah, so v Guinnessovi knjigi rekordov kot najstarejši še vedno delujoči ansambel na svetu.

Letos je skupaj s sovoditeljico Janjo Širnik, nekoč prav tako radijsko kolegico, gostil kar 120 nastopajočih. Od tega je bila kar polovica članov harmonikarskega orkestra Glasbene šole Rošer, ki jih vodi harmonikar Klemen Rošer, na odru pa se je zvrstilo kar 12 ansamblov, večinoma so bili to domačini z vseh koncev Koroške: že omenjeni Ansambel Rosa, pa Ansambel Vihar, Srčni muzikanti, Trio Rudija Breznika, Ansambel Škorpijoni, Abuhi, Koroški kvintet, ansambli Poskok, Hopla in Zeme, manjkali niso niti Štirje kovači, ki so tudi tokrat več kot navdušili polno dvorano na Prevaljah, saj gre za ansambel, ki je uradno zabeležen v Guinnessovi knjigi rekordov kot najstarejši še vedno delujoči na svetu.

14. po vrsti je bila letošnja Koroška parada domačih.

»Seveda sem še posebno ponosen prav na Štiri kovače, naše domačine, ki so zasloveli po svetu zaradi omenjenega podviga, in sem vesel, da so nastopili. Pa tudi tega sem vesel, da smo se končno spet zbrali v tolikšnem številu vsi ljubitelji narodno-zabavne glasbe. Ta koncert bi moral biti že leta 2020, a je bila razglašena epidemija, in to le večer prej, in primorani smo ga bili odpovedati. Če se to ne bi zgodilo, bi tudi ta prireditev v živo štela toliko let, kot jih šteje naša radijska oddaja, ki bo drugo leto postala polnoletna,« je za Slovenske novice povedal Repnik, ki vsako sredo, med 20. in 23. uro po radijskem etru vrti skladbe različnih ansamblov tako iz glasbene zakladnice kot tudi novitete.