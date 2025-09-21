Na Hrvaškem žalujejo: nenadoma umrl član znane tamburaške skupine (VIDEO)

Hrvaška tamburaška skupina Najbolji hrvatski tamburaši (poznana je tudi pod imenom Zlatni Dukati) je na družbenem omrežju Facebook sporočila, da je umrl njihov član Mirko Gašparović, znan tudi kot Mirka.

»Dragi naši prijatelji, z veliko žalostjo in bolečino sporočamo, da nas je nenadoma in prezgodaj zapustil naš Mirka. Več kot 40 let smo si delili oder, dobro in slabo, skupaj prepotovali tisoče kilometrov in preživeli veliko neprespanih noči ... Še sinoči smo v nabito polnem šotoru Vinkovaških jeseni skupaj zapeli Hrvoju "Prijatelju moj". Od danes naprej bo ta pesem imela povsem nov pomen,« so zapisali v svoji objavi. V še eni drugi so dodali, da bo pogreb 22. septembra, tamburaše pa so pozvali, da lahko na pogreb prinesejo svoja glasbila. Z njimi bi se poslovili od pokojnika.

Svojemu članu so tudi zaželeli, da počiva v miru, in se mu zahvalili za vsa lepa leta.

Omenjeni pesmi Prijatelju moj, katere posnetek ima na YouTubu že več kot 3,5 milijona ogledov, lahko prisluhnete spodaj.