Na Hrvaškem žalost, mnogo prezgodaj je umrl znani glasbenik (VIDEO)

Portal net.hr poroča, da je umrl hrvaški glasbenik Ivan Grancarić Granco. Umrl je mnogo prezgodaj, saj je imel samo 36 let. Kot je zapisal omenjeni portal, je bil Granco po mnenju tistih, ki so ga dobro poznali, predan svojemu delu in umetnosti, poleg tega pa je bil tudi skromen in zelo talentiran.

Od njega se je poslovila tudi Klapa Munita, ki je na svoji Facebook strani zapisala: »Zadar je danes izgubil eno veliko glasbeno zagonsko moč. Vrhunskega glasbenika, vrhunskega kitarista, kateremu so se klanjali in od katerega so se učili mnogi zadarski glasbeniki in kitaristi na naši mali mestni glasbeni sceni.«

Posnel je številne skladbe, ki bodo tudi po njegovi smrti še naprej živele med njegovimi poslušalci. Spodaj lahko prisluhnete eni.