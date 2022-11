Na Hrvaškem slavila dva Slovenca

Na festivalu DarFest je nastopilo tudi več slovenskih glasbenikov, kar dva pa sta se domov vrnila z nagrado. S skladbo z naslovom Voli život, ki jo je napisal Alex Volasko, se je predstavil pevec Robert Ficker, ki je tokrat na odru stal s kitaristom Denisom Jurkovićem, sicer članom zasedbe No Stress Band, s katerim sodeluje od poletja.

Prvič se je na festivalu v tujini pojavil naš Tilen Lotrič – pod imenom Angelo.

Zanjo je prejel nagrado občinstva in bil tega uspeha, jasno, zelo vesel. »To je že moja četrta nagrada, ki sem jo osvojil v sodelovanju z glasbenim kolegom Alexom Volaskom. In glede na hudo konkurenco na festivalu, na katerem so nastopili tudi naši glasbeniki Alen Vogrinec, Tilen Lotrič, Total band in drugi, je ta nagrada zame velik poklon,« je po festivalu dejal Ficker. Tilen Lotrič, ki smo ga spoznali v oddaji Slovenija ima talent, pa se je predstavil pod imenom Angelo s pesmijo Zauvijek moja. Zanjo je glasbo ustvaril Goran Šarac, besedilo je delo Roberta Pilepića, pod aranžma pa se je podpisal Aleksandar Valenčić. S skladbo je osvojil nagrado žirije grand prix.

»Festival je bil zame posebna preizkušnja, saj sem že kot otrok občudoval Severino, Lepo Breno, Ceco … In vse te dame so začele svojo pot na festivalih. Moja se je očitno začela v Daruvarju, od koder sem se posledično uvrstil v finale festivala Marco Polo na Korčuli prihodnje leto, česar nisem pričakoval. Skratka, zame je ta nagrada nekaj posebnega, saj sem nastopil v drugem jeziku in pred drugačno publiko kot doslej. A očitno so me Hrvati hitro sprejeli za svojega, kar mi veliko pomeni,« je povedal Tilen oziroma Angelo, ki se bo tudi v nadaljevanju prepustil toku in videl, kam vse ga bo še ponesla glasbena pot. Kot je še povedal Ficker, je bil letos glavni v žiriji hrvaški operni pevec Jacques Houdek, ki spada med največje hrvaške legende in je leta 2017 Hrvaško zastopal tudi na Eurosongu.

»Naslednji dan sem bil povabljen kot gost tudi na hrvaški Super radio, kjer sta me v jutranji oddaji gostila voditelja Dražen Kocijan - Kocka in Silvia Radalj in sem lahko poslušalcem predstavil skladbo Voli život,« je za Slovenske novice še povedal Ficker, pred katerim sta pestra preostanek jeseni in zima, saj ga čaka veliko nastopov. Še ta mesec bo pri Josipu Pokupcu v studiu Hit posnel novo skladbo Ludilo do zore, katere avtor je hrvaški pisec uspešnic Darus Despot in bo izšla prihodnje leto.