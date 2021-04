Na glasbenem nebu je zasijala nova zvezda

Nisem si predstavljala, da bosta snemanje in piljenje pesmi tak zalogaj.

Mogoče ob imenuše ne zastrižete z ušesi, je pa mlada Mestinjčanka v njih že dolgo prisotna kot glas največjih domačih glasbenih uspešnic in muzikalov. Že pol desetletja na odrih spremlja, igrala je v dveh udarnih muzikalih, ob številnih koncertih pa je že posnela tudi kakšno skladbo in videospot.A vse to je bila le uvertura v letošnjo pomlad, v katero vstopa v višji prestavi in – sama. To sicer ni čisto res, saj je istoimensko pesem ustvarila s prekaljenim producentomter njegovo zasebno in glasbeno boljšo polovico»Ustvarjanje je bilo kar dolgo in zahtevno, a ker sem delala s svojo glasbeno družino, so bile ure v studiu prijetne, ob tej čudoviti pesmi pa smo ustvarili tudi kup lepih spominov. Jernej si je vzel res veliko časa. Nisem si predstavljala, da bosta snemanje in piljenje pesmi tak zalogaj. S Katjo smo postavili glavni in spremljevalne glasove, nato je sledilo snemanje. Moške vokale je odpel, s katerim spremljava Nino in je soustvaril že mojo prejšnjo pesem, akustične inštrumente pa je posnel. Vsem sem neizmerno hvaležna,« pravi Ana, ki pesem že predstavlja na radiih, najdete pa jo tudi na platformah za poslušanje in prenos glasbe. Energično skladbo spremlja temu primeren videospot, ki so ga posneli v Celju.»Snemanje je bilo predvsem zabavno, pozitivno in razgibano. Vesela sem, da sem sodelovala sin, ker sta polna sveže energije, dobrih zamisli, predvsem pa sta poslušala moje želje in mi prišla naproti s svojimi idejami. Povrhu sta še krasni osebi! To pa šteje največ,« še pove mlada izvajalka. Glavna zvezda videa pa pravzaprav ni emancipirana 25-letnica, sicer tudi velika ljubiteljica živali in dolgih motorističnih pobegov, ampak njeni dve psički.