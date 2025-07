Na filmskem festivalu v Locarnu tudi oda pogumu, svobodi in ljubezni

Na filmskem festivalu v Locarnu, ki bo od 6. do 16. avgusta, se je v tekmovalni program filmskih ustvarjalcev sodobnosti uvrstil prvenec Fantasy scenaristke in režiserke Kukle, sporoča Slovenski filmski center (SFC). Njen zadnji kratki igrani film Sestre je osvojil več nagrad, med drugim je na filmskem festivalu v Clermont-Ferrandu leta 2021 osvojil glavno nagrado. Premiera filma v Locarnu bo v petek, 8. avgusta, ob prisotnosti filmske ekipe.

Gre za koprodukcijo Slovenije in Severne Makedonije, ki pripoveduje zgodbo o Mihrije, Sini in Jasni – najboljših prijateljicah v zgodnjih dvajsetih letih. Njihov sproščeni, skoraj fantovski življenjski slog jih pogosto spravlja v konflikte s fanti iz soseske. Ko spoznajo Fantasy, mlado transspolno žensko, se prostor med njimi začne spreminjati.

V Fantasy igrajo Sarah Al Saleh, Alina Juhart, Mia Skrbinac in Mina Milovanović. FOTO: Sfc

Hvaležna sem, da Fantasy začenja svojo pot na festivalu, ki odpira prostor pogumnim zgodbam in avtentičnim glasovom.

Z njo pridejo nova vprašanja, želje in razpoke v odnosih. Kljub svojim močnim stališčem proti romantičnim razmerjem, se Sina zaplete v ljubezensko zvezo. Jasna, utesnjena med nezadovoljno materjo in neizpolnjujočo službo, se odloči sprejeti delo na križarki v Franciji. Mihrije pa pobegne s Fantasy v Severno Makedonijo, da bi se izognila dogovorjeni poroki, medtem ko njena čustva do Fantasy postajajo vse močnejša. Po Mihrijini vrnitvi v Slovenijo dekleta ugotovijo, da so se odtujila. Vsaka se znajde na pragu odraslosti, soočena z vprašanjem: Kdo sem, ko ni več nikogar, ki bi me določal?

Oda pogumu, svobodi in ljubezni

»Hvaležna sem, da Fantasy začenja svojo pot prav v Locarnu – na festivalu, ki odpira prostor pogumnim zgodbam in avtentičnim glasovom. Film ni le pripoved o treh mladih ženskah, ki se soočajo z družbenimi pričakovanji in iskanjem lastne identitete, temveč tudi oda pogumu, svobodi in ljubezni v svetu, ki pogosto ne sprejema drugačnosti. Verjamem, da zgodbe likov, ki so prepogosto prezrti ali potisnjeni na rob, odsevajo kompleksnost našega časa. Njihove poti nas opominjajo, da je prava moč v sprejemanju sebe in v povezovanju z drugimi – tudi takrat, ko se zdi, da je svet okoli nas razdeljen,« je o svojem filmu povedala režiserka. V filmu igrajo Sarah Al Saleh, Alina Juhart, Mia Skrbinac in Mina Milovanović.

Tudi film Bog ne bo pomagal bo na festivalu imel svetovno premiero. FOTO: Sfc

V mednarodni tekmovalni program pa se je uvrstila slovenska manjšinska koprodukcija Bog ne bo pomagal hrvaške režiserke Hane Jušić. Tudi ta film bo na festivalu imel svetovno premiero, slovenski koproducent je produkcijska hiša Perfo. Film je sicer koprodukcija Hrvaške, Slovenije, Francije, Italije, Romunije in Grčije in pripoveduje o poletnem večeru, ko se je v vasici pod Dinaro, ki je bila zaradi poletne paše popolnoma zapuščena, pojavila Čilenka Teresa. Tam jo pričaka le osamljena ženska Milena. Teresa trdi, da je vdova Mileninega brata, ki je nekoč odšel delat v rudnik v Čilu, kjer je umrl v nesreči. Zato se je odločila za potovanje po svetu, da bi se pridružila svoji novi družini in našla notranji mir z dostojnim pokopom svojega moža.