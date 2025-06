Na fantastične filme in vino v Ljutomer

Že 21. Grossmannov festival fantastičnega filma in vina v Ljutomeru bo v znamenju 120-letnice prvih filmskih zapisov, ki jih je v tem kraju posnel Karol Grossmann, po katerem se dogodek imenuje. Dogajanje med 2. in 6. julijem bo prevevala tudi 110-letnica obiska režiserja Fritza Langa. Za glavno nagrado bo tekmovalo pet filmov, večino, skupaj okrog 45 celovečercev, kratkometražcev in glasbenih dokumentarcev, je izbral Marko Mehtsun, ki je program po poročanju STA predstavil skupaj z Borutom Horvatom.

Ljutomer je letošnje leto razglasil za leto Fritza Langa.

V glavni tekmovalni sekciji za nagrado hudi maček za najboljši celovečerni film bodo prikazali nadrealistično črnohumorno dramo Gospod K, v kateri je režiserka in scenaristka Tallulah H. Schwab, ki bo tudi gostja festivala, ustvarila vzdušje iz del Franza Kafke. Tekmoval bo tudi Odsev v mrtvem diamantu režiserskega dvojca Cattet-Forzani, ki je po besedah organizatorjev ponovno zajemal iz bogate zakladnice evropskega žanrskega filma 60. in 70. let.

V konkurenci so še celovečerni prvenec Fredddyja Macdonalda Zašij in raztrgaj, turški omnibus treh filmov Opazujejo nas ter znanstvenofantastični film ukrajinskega režiserja Pavla Ostrikova Ti si vesolje, ki je bil delno posnet v vojnih razmerah in so ga opisali kot film na pol poti med Odisejo 2001 Stanleyja Kubricka in Temno zvezdo Johna Carpenterja.

Premierno v Sloveniji bodo zavrteli tudi film Maldoror belgijskega režiserja Fabriceja du Welza, ki bo prav tako gost in bo predsedoval žiriji za glavno nagrado. Projekcije bodo na treh lokacijah. Ljutomer je letošnje leto razglasil za leto Fritza Langa.

Strip kot poklon

Kot enega od vrhuncev je Mehtsun napovedal projekcijo Langovega film Oporoka dr. Mabuseja. Režiserju, ki je pred 110 leti v Ljutomeru bival prav pri družini Karola Grossmanna, so se poklonili tudi z izdajo stripa Fritz Lang: Ljutomer-Berlin-Hollywood. Predstavil ga bo njegov avtor Zoran Smiljanić.

Med gosti iz tujine bodo še hrvaški režiser Dražen Žarković, ki na festival prihaja s filmom Šalša, bosanski režiser Adnan Kičin s filmom Gluha ura ter argentinski režiser Nicolas Onetti, ki se je kot sorežiser podpisal pod grozljivko 1978.

45 filmov bodo predvajali.

Fantastični kratki filmi, uvrščeni na festival, se bodo potegovali za nagrado Slakov hudi maček in nagrado Melies d'Argent Evropske federacije festivalov fantastičnega filma, v sekciji glasbenih dokumentarcev pa bodo za nagrado hrupni maček zavrteli tri filme. Videti bo mogoče filme o skupini Indust Bag iz Metlike, ki sta ga posnela Gregor Bauman in Jaka Terpinc, film Že pred leti bi moral umreti o ustvarjanju avstralskega glasbenika Stuarta Grayja, znanega pod imenom Stu Spasm, ter film Najbolj avstralski bend vseh časov! o skupini The Hard-Ons. Zunaj konkurence bodo prikazali še dokumentarec o Zoranu Predinu Praslovan v režiji Slobodana Maksimovića.

Program bo po tradiciji spremljala dodatna ponudba, kot sta mala delavnica groze in delavnica filmske maske. Mojstrski tečaj bo letos vodil Tomaž Gorkič, v koncertnem delu pa bo med drugim nastopil Vazz. Lokalni vinarji se bodo potegovali za nagrado vinski šampion. K domači ponudbi vin so se po besedah Horvata vrnili ob 20-letnici uvedbe te ponudbe na festival. Dogajanje se bo sklenilo z vsakoletno parado zombijev in podelitvijo nagrad.

Borut Horvat, Marko Mehtsun in Urška Comino ob predstavitvi festivala FOTO: Bor Slana/STA