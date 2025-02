Na Evrosong pošiljamo ganljivo balado, ki pa je mnoge pustila ravnodušne: »Slovenija, rad vas imam, ampak kaj je to«

Sinoči smo dobili zmagovalca Eme in predstavnika, ki nas bo maja zastopal na tekmovanju za pesem Evrovizije v Švici. V finalni izbor so strokovne žirije poslale dva izvajalca July Jones in Klemna Slakonjo, ki se je sicer predstavil zgolj kot Klemen. Gledalci in poslušalci pa ste nato največ glasov namenili slednjemu.

Čeprav je dobil največ glasov občinstva, pa Klemen seveda ni mogel navdušiti vseh in družabna omrežja že pokajo od različnih komentarjev, v katerih pisci izražajo dvom, da bomo s tako »nežno« skladbo na Evrosongu prišli daleč, mnogi so prepričani, da Slovenija ne bo videla niti finala.

»Slovenija se zagotovo ne bo kvalificirala, če izbere Klemna namesto July Jones. Samo povem,« se glasi eden od komentarjev, ki ga je na profil oboževalcev pesmi za Evrovizijo zapisal celo eden od tujcev. »Slovenija, rad vas imam, ampak kaj je to,« pa se je oglasil drugi, medtem ko je tretji pripomnil: »Slovenija je dežela z največ napačnimi odločitvami v zgodovini.« »Klemen bi lahko pel vsebino telefonskega imenika, pa bi ga imeli Slovenci radi,« pa se je pošalil četrti.

Brez »kuhinje« ni šlo

Na omenjenem profilu so se pod novico o razglasitvi vsuli podobno komentarji, nekateri so dodali, da gre za dolgočasno pesem, da niti refren ne gre v uho, da smo izbrali izvajalca in ne skladbe … Našli pa so se seveda tudi tisti, ki so nad Klemnom in njegovo How Much Time Do We Have Left navdušeni. »Najboljša odločitev, bravo, Klemen,« je le eden od komentarjev tistih, ki menijo, da v Basel pošiljamo pravega izvajalca, najboljšega izmed dvanajsterice, ki se je sinoči predstavila na odru Eme. »Lepa pesem, besedilo in glas, bravo, Klemen,« se je z zgoraj omenjenim strinjala spletna uporabnica in požela veliko všečkov.

Seveda so se, kot vsako leto, našli tudi tisti, ki so prepričani, da gre pri izboru za »kuhinjo«, ki se začne že na Emi in nato na evrovizijskem tekmovanju samo še nadaljuje, pa tisti, ki se jim zdi, da bi bilo bolj pametno denar vložiti kam drugam. »’Kruha in iger’ velja že od pradavnine, tudi zabavo in sprostitev potrebujemo, če komu ta vrsta zabave ni všeč, naj si poišče drugačno,« pa je nergače poskušala utišati spletna uporabnica Maja.

Da nastop na Emi ali Evrosongu nikoli ni bil cilj pesmi, s katero si je priboril vstopnico za Basel, pa je dejal njen avtor, sicer tudi sam velik oboževalec omenjenega tekmovanja. »Odzivi mojih bližnjih, kurja polt, solze ob poslušanju so se mi zdeli dober pokazatelj, kako se lahko ta pesem dotakne ljudi,« je odločitev, da na Emi predstavi čustveno balado, ki jo je napisal po težki življenjski preizkušnji, pojasnil Klemen.

