Na Bradavičarki se je od ljubezni iskrilo

V magičnem svetu čarovniške akademije Bradavičarke se ni le mahalo s čarovniškimi paličicami in mešalo čudodelnih napojev, med njenimi stenami se je rojevala tudi neka povsem drugačna magija. Čarovnija ljubezni. »Ljudje so se zaljubljali, neuslišano hrepeneli, hodili na zmenke, prekinjali zveze,« je o zakulisju snemanja kultnih filmov o čudodelnem dečku Harryju Potterju dejal Matthew Lewis, ki je celo desetletje preživel v vlogi enega od študentov čarovnije Nevilla Longbottoma. Kajti čeprav je Bradavičarka izmišljena šola v izmišljenem svetu, ki se je rodil v bujni domišljiji pisateljice J. K. Rowling, je bila za igralce skoraj tako resnična kot pravi svet in resnično življenje. »Ljudje pravijo, da sem odrasel pred kamerami. In imajo prav. Vsak del mojega življenja je povezan s filmi o Harryju Potterju. Moj prvi poljub je povezan z nekom s snemanja, moje prve punce so bile tu. Skoraj vse izhaja iz snemanja teh filmov. Čeprav smo odraščali zasebno, smo odraščali tudi pred kamerami in drug z drugim,« je dejal Daniele Radcliffe, ki si je ogrinjalo mladega čarovnika Harryja Potterja nadel kot 11-letni fantič ter naslednjih 10 let drugega kot filmskega prizorišča slavne franšize skorajda ni poznal.

FOTO: Osebni Arhiv

O tem, katere soigralke je poljubil ali s katerimi se je videval, je kot pravi kavalir molčal. Je pa priznal, da se mu je pred leti njegovo tedaj še najstniško srce ogrelo za, ki je v štirih filmih igrala zlobno in nadvse močno čarovnico Krasotilyo L'Oholo. Skoraj četrt stoletja starejša zvezdnica ga je tako očarala, da svojih romantičnih fantovskih čustev ni želel skriti, pač pa ji je, čeprav se je zavedal, da je njuna ljubezen nemogoča, poslal ljubezensko sporočilce. »Draga HBC, bilo mi je v izjemen užitek, da sem bil lahko tvoj soigralec, hkrati pa skoraj tvoj osebni podstavek, saj sem ti vedno držal kavo. Ljubim te in si želim, da bi se rodil deset let prej, saj bi tako midva morda imela možnost.«

Pred kamerami filmov o Harryju Potterju so tako rekoč odraščali. FOTO: osebni arhiv

Ljubezen s 23 let starejšo Heleno, ki je bila tedaj v dolgoletnem razmerju s filmarjem, je ostala neuslišana. A verjetno ne tudi vse druge Danielove zatreskanosti, o čemer se je zaupno pomenkoval s soigralko, filmsko Hermione, ki sta drug drugemu pomagala z ljubezenskimi nasveti, si prišepetavala, kaj poslati v telefonskem sporočilu dekletu ali fantu, ki jima je bil všeč. »Če mi je dekle v sporočilu poslalo nekaj poljubčkov, sem se obrnil na Emmo, kaj je s tem mislilo. In obratno. Pomagala sva si tudi, kaj nato napisati nazaj.« Toda vsa pomoč na tem svetu Watsonovi ni mogla pomagati, da bi ji čustva vračal, ljubiteljem filma poznan kot svetlolasi Draco Malfoy, v katerega se je noro zagledala v trenutku, ko ga je prvič zagledala. »Bilo je med mojim 10. in 12. letom, ko sem bila nora nanj. Bil je nekaj let starejši, imel je rolko, kar je bilo vse, kar sem potrebovala, da mi je ob njem zastalo srce. Verjetno vsa dekleta v nekem obdobju ljubimo slabe fante.« Pri tem pa je zavila v spomine, v tisti dan, ko se snemanje prvega filma še niti ni začelo. »Vkorakala sem v sobo, kjer so nas pripravljali na snemanje, na igro. Naša prva naloga je bila, da narišemo, kako je v naših mislih videti bog. In Tom je narisal dekle na rolki z nazaj obrnjeno kapico s šiltom. V tistem trenutku sem se vanj noro zaljubila. Vselej ko sem nato videla, da bova pri teh učnih urah skupaj, mi je srce preskočilo utrip ali dva. To so bili zame najbolj vznemirljivi dnevi.« A čeprav ta njena očaranost Tomu – on jih je tedaj štel 14, Emma pa 11 – ni ostala skrita, se med njima nikoli ni razvilo več od prijateljstva. »Do nje sem postal zelo zaščitniški. Imel sem jo rad, še vedno jo imam, med nama sem začutil neko posebno povezavo, kot bi bila sorodni duši,« je povedal Felton, a dodal, da v teh čustvih ni bilo nič romantičnega, »bila mi je kot mlajša sestrica«.