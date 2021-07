Na avstrijski televiziji bodo navijali v živo

Priznani, svetovno znani harmonikar Denis Novato, doma iz Trsta, sicer zamejski Slovenec, ki je nedavno prejel visoko odlikovanje italijanske države – red za zasluge – za dosežke na kulturnem in socialnem področju in bil s tem proglašen za viteza italijanske republike, že dvakrat pa je bil na obisku tudi pri papežu, bo danes zvečer, skupaj z glasbenimi prijatelji, gost avstrijske televizije. »Skupina Italkryner, ki je moj studijski projekt, bo drevi nastopila v znani avstrijski glasbeni oddaji Wenn die Musi spielt (Ko glasba zaigra) in v njej bomo v živo navijali za italijansko nogometno ekipo, ki se bo jutri v finalu evropskega nogometnega prvenstva borila za zmago,« nam je povedal Novato. Trenutno je v skupini Italkryner ob Denisu zbranih še nekaj znanih glasbenih imen in sicer Daniel Schneider, Dario Marin, Martina Cizarova, Barbara Jehart, Katja Kapun in Mojca Milone.



»Dejansko je projekt Italkryner nastal pred dvema letoma, idejo zanjo pa sem dobil še veliko prej, a sem potreboval nekaj časa, da sem to tudi realiziral,« pravi Novato, ki je želel s tem združiti italijansko glasbo in slovenski narodnozabavni zven. Z obema glasbenima stiloma je namreč odraščal tudi sam. Njegovi veliki vzorniki so bili člani skupine Global krainer, ki pa tudi ne deluje več. »Sam pa sem si vedno želel italijansko glasbo pretvoriti v alpski melos in obenem tudi Italijanom približati našega,« še pove Novato, ki je izdal tudi istoimensko ploščo Italkrainer. Takrat so bili ob njem zbrani drugi glasbeniki, tudi brata Damir in Zmago Tkavc, pa Mike Orešar in drugi, tudi pevci. A se zasedba nenehno spreminja. »Dejansko ni bilo nikoli predvideno, da bi v taki sestavi tudi nastopali, zato jih v tem projektu nastopa veliko. No, zaradi pandemije pa je bilo takšno skupino še težje organizirati. Kljub temu vesel, da ta skupina z izvajanjem narodnozabavne glasbe dobi prostor v tako pomembni oddaji, kot je Wenn die Musipiele,« še doda Novato. Gre za oddajo, v kateri sta doslej voditelja Stefanie Hertel, ki je sicer tudi sama pevka in Arnulf Prasch gostila že številne glasbene zvezde s pop in folk glasbene scene. Ker je Italija prišla v finale nogometnega prvenstva, pa je danes priložnost, da glasbeniki to, za koga navijajo, povedo tudi s svojimi dresi in rekviziti. In seveda z glasbo.





