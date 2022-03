Na Avsenikovo Golico plesale po irsko, pel tudi Boris Kopitar (FOTO)

»Bil je izjemen večer. Lahko si mislite, kako veselo je bilo predvsem zato, ker smo se z našimi oboževalci in poslušalci spet srečali v živo po dveh dolgih koronskih letih. In ja, že zato je bil letošnji Večer diatonične harmonike in smeha, ki je slavil peto obletnico, nekaj zares posebnega in si ga bomo brez dvoma zapomnili. Posvetili pa smo ga naši lepi Sloveniji, zato se je na odru vse prelivalo v barvah naše zastave, beli, modri in rdeči,« je ob koncu koncerta v Sostrem dejal Simon Bučar, harmonikar in vodja Glasbene šole Bučar ter tudi ponosen vodja orkestra harmonikarjev Bučar.

Te je opremil z majicami, na katerih je bil Triglav, ki se je razvil iz note. »Ta kreativa je bila izdelana posebej za 5. obletnico Večera harmonike in smeha ter za 10-letnico delovanja moje glasbene šole.«

Simon Bučar s povezovalko Tanjo Vidic Goršak

Sicer pa je bila glasba na koncertu, čeprav je prevladovala narodno-zabavna, zelo raznolika. Slišali smo vse, od umirjenih ponarodelih skladb, največjih narodno-zabavnih uspešnic do Kreslinove Z Goričkega v Piran. Seveda vse zaigrane na diatonično harmoniko, v priredbah orkestra harmonikarjev Bučar.

Ob tem so v goste povabili še ansamble Boršt, Razgled, Lunca, Aktual, Rudija Poljanška, Borisa Kopitarja, Mira Klinca in njegovega Klobasekovega Pepija pa tudi patra Janeza Ferleža ter atraktivne plesalke šole irskega plesa, ki so dokazale, da se da na Avsenikovo Na Golici zaplesati tudi po irsko.

Vseskozi so bili na odru tudi preostali učenci Glasbene šole Bučar, s samostojnimi točkami pa so se predstavili tisti njihovi vrstniki, ki svoje znanje že s pridom uporabljajo v svojih zasedbah. To so Grega Maren in Teja Keber z avtorskima skladbama, ansambla Zavriskej in Osvajalci ter harmonikarka Lana Doblekar pa baritonist Aleš Šuštaršič in kitarist Sebastjan Kužnik. Večer je seveda popestril tudi Simon s svojimi glasbenimi prijatelji.

5. so pripravili Večer harmonike in smeha.

Pomembno vlogo so ves večer imeli fantje na spremljevalnih inštrumentih, Gašper Anžič na bas kitari in baritonu, Jaka Janc na ritem kitari in Matjaž Ogrin na bobnih. V zabavno celoto je večer povezal stand up komik Gašper Bergant. Ob že skoraj ponarodeli skladbi Žametne vrtnice, ki jo je zapel legendarni Boris Kopitar, so najmlajši harmonikarji Glasbene šole Bučar vsem ženskam v dvorani podelili tudi rožice, ki so jih ustvarili učenci drugih razredov Osnovne šole Sostro s svojimi učiteljicami. Večer pa je, kot vse do zdaj, povezovala voditeljica Tanja Vidic Goršak.

Z leve: Bučar, Miro Klinc in Rudi Poljanšek Fotografije: GŠ Bučar

Orkester harmonikarjev Bučar

Ansambel Mira Klinca

Za smeh je bilo poskrbjeno.