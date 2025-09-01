Muzikanti so dokazali, da so gajstni (FOTO)

V eni najmanjših slovenskih občin se lahko pohvalijo z več kot polstoletno tradicijo glasbenega tekmovanja, ki je že pred desetletji preraslo lokalne okvire. Prireditev Pokaži, kaj znaš je bila letos že 51. po vrsti, zanjo pa so zaslužni mladi člani Kulturnega društva Dobje s predsednikom Petrom Frecetom na čelu.

V Dobju so se kalili številni danes znani ansambli, tudi Modrijani in Vesele Štajerke, denimo, številnim posameznikom in ansamblom zato nastop na odru te prireditve pomeni veliko in je lahko odlična odskočna deska za nadaljnjo kariero.

Najboljši ljudski godec Anton Baškovč s 102 leti staro harmoniko FOTO: Boris Kovačič

Prava odločitev

Vse nastope posameznikov in ansamblov je, kot vsa leta, ocenjevala tričlanska strokovna komisija, v kateri so bili glasbenikiin. Nastopilo je deset posameznikov, med njimi osem harmonikarjev in dve pevki, ter pet ansamblov, od teh so štiri trio zasedbe in en kvintet. In prav kvintet, ansambel Gajstni muzikanti, je bil najboljši tako po mnenju občinstva kot tudi strokovne komisije. Ansambel ima sedež v Dobju, sicer pa članiinprihajajo tudi z drugih koncev Slovenije. Belca, denimo, se na vaje na Kozjansko vozi celo iz Črnomlja.

Gajstni muzikanti so dokazali, da so zares gajstni, najboljši, za zmago pa bodo lahko v studiu Lugoton posneli prvo skladbo. Najmlajša pevka je štela sedem let, najstarejši pa je bil z 71 leti Anton Baškovič, ki si je priigral plaketo Franca Salobirja za najboljšega godca na 102 leti stari harmoniki. Občinstvo je za najboljšo v kategoriji posameznikov izbralo 12-letno Jernejo Salobir iz Šentjurja, harmonikarko, učenko Robija Novaka, ki se v šentjurski glasbeni šoli uči igrati še prečno flavto. Strokovna komisija je za najboljšega med posamezniki izbrala 14-letnega harmonikarja Matevža Perca iz Črešnjic pri Frankolovem. Za zabavo so po zaključku uradnega dela skrbeli še eni domačini, člani ansambla Petka.

Člani KD Dobje so po enoletnem premoru sklenili, da skupaj z domačimi gasilci nadaljujejo tradicijo, in odločili so se prav. »Na letošnjem Pokaži, kaj znaš smo spremljali veliko dobrih harmonikarjev, pevcev in ansamblov in lahko rečem, da smo uživali vsi. Tako mi, organizatorji, kot tudi obiskovalci, ki so se zbrali v res lepem številu,« je na koncu dejal predsednik KD Dobje Peter Frece, ki je prireditev letos povezoval skupaj z Janjo Ulaga.

Mladi člani KD Dobje s predsednikom Petrom Frecetom FOTO: Boris Kovačič

Matevž Perc je bil najboljši med posamezniki. FOTO: Boris Kovačič

Uživali so ob spremljanju nastopajočih. FOTO: Boris Kovačič

Člani strokovne komisije Brane Klavžar, Simon Golobič in Matevž Pušnik FOTO: Boris Kovačič

Letošnjo prireditev sta povezovala Peter Frece in Janja Ulaga. FOTO: Boris Kovačič