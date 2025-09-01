PRIREDITEV

Muzikanti so dokazali, da so gajstni (FOTO)

V Dobju pri Planini so mladi člani kulturnega društva pripravili prireditev Pokaži, kaj znaš, ki se hvali z več kot polstoletno tradicijo.
Fotografija: Zmagovalni ansambel Gajstni muzikanti FOTO: Boris Kovačič
Zmagovalni ansambel Gajstni muzikanti FOTO: Boris Kovačič

mojca-marot
Mojca Marot
01.09.2025 ob 18:10
01.09.2025 ob 18:10

Čas branja: 2:55 min.

V eni najmanjših slovenskih občin se lahko pohvalijo z več kot polstoletno tradicijo glasbenega tekmovanja, ki je že pred desetletji preraslo lokalne okvire. Prireditev Pokaži, kaj znaš je bila letos že 51. po vrsti, zanjo pa so zaslužni mladi člani Kulturnega društva Dobje s predsednikom Petrom Frecetom na čelu.

7 let je štela najmlajša pevka.

V Dobju so se kalili številni danes znani ansambli, tudi Modrijani in Vesele Štajerke, denimo, številnim posameznikom in ansamblom zato nastop na odru te prireditve pomeni veliko in je lahko odlična odskočna deska za nadaljnjo kariero.

Najboljši ljudski godec Anton Baškovč s 102 leti staro harmoniko FOTO: Boris Kovačič
Najboljši ljudski godec Anton Baškovč s 102 leti staro harmoniko FOTO: Boris Kovačič
Vse nastope posameznikov in ansamblov je, kot vsa leta, ocenjevala tričlanska strokovna komisija, v kateri so bili glasbeniki Brane Klavžar, Simon Golobič in Matevž Pušnik. Nastopilo je deset posameznikov, med njimi osem harmonikarjev in dve pevki, ter pet ansamblov, od teh so štiri trio zasedbe in en kvintet. In prav kvintet, ansambel Gajstni muzikanti, je bil najboljši tako po mnenju občinstva kot tudi strokovne komisije. Ansambel ima sedež v Dobju, sicer pa člani Žan Belca, Domen Bahč, Amadej Volasko, Jan Selič, Nejc Završek in Ana Setinšek prihajajo tudi z drugih koncev Slovenije. Belca, denimo, se na vaje na Kozjansko vozi celo iz Črnomlja.

Prava odločitev

Gajstni muzikanti so dokazali, da so zares gajstni, najboljši, za zmago pa bodo lahko v studiu Lugoton posneli prvo skladbo. Najmlajša pevka je štela sedem let, najstarejši pa je bil z 71 leti Anton Baškovič, ki si je priigral plaketo Franca Salobirja za najboljšega godca na 102 leti stari harmoniki. Občinstvo je za najboljšo v kategoriji posameznikov izbralo 12-letno Jernejo Salobir iz Šentjurja, harmonikarko, učenko Robija Novaka, ki se v šentjurski glasbeni šoli uči igrati še prečno flavto. Strokovna komisija je za najboljšega med posamezniki izbrala 14-letnega harmonikarja Matevža Perca iz Črešnjic pri Frankolovem. Za zabavo so po zaključku uradnega dela skrbeli še eni domačini, člani ansambla Petka.

Za zmago bodo v studiu Lugoton posneli prvo skladbo.

Člani KD Dobje so po enoletnem premoru sklenili, da skupaj z domačimi gasilci nadaljujejo tradicijo, in odločili so se prav. »Na letošnjem Pokaži, kaj znaš smo spremljali veliko dobrih harmonikarjev, pevcev in ansamblov in lahko rečem, da smo uživali vsi. Tako mi, organizatorji, kot tudi obiskovalci, ki so se zbrali v res lepem številu,« je na koncu dejal predsednik KD Dobje Peter Frece, ki je prireditev letos povezoval skupaj z Janjo Ulaga.

Mladi člani KD Dobje s predsednikom Petrom Frecetom FOTO: Boris Kovačič
Mladi člani KD Dobje s predsednikom Petrom Frecetom FOTO: Boris Kovačič

Matevž Perc je bil najboljši med posamezniki. FOTO: Boris Kovačič
Matevž Perc je bil najboljši med posamezniki. FOTO: Boris Kovačič

Uživali so ob spremljanju nastopajočih. FOTO: Boris Kovačič
Uživali so ob spremljanju nastopajočih. FOTO: Boris Kovačič

Člani strokovne komisije Brane Klavžar, Simon Golobič in Matevž Pušnik FOTO: Boris Kovačič
Člani strokovne komisije Brane Klavžar, Simon Golobič in Matevž Pušnik FOTO: Boris Kovačič

Letošnjo prireditev sta povezovala Peter Frece in Janja Ulaga. FOTO: Boris Kovačič
Letošnjo prireditev sta povezovala Peter Frece in Janja Ulaga. FOTO: Boris Kovačič

Občinstvo je največ glasov oddalo harmonikarki Jerneji Salobir. FOTO: Boris Kovačič
Občinstvo je največ glasov oddalo harmonikarki Jerneji Salobir. FOTO: Boris Kovačič

Več iz te teme:

narodnozabavna glasba ansambel prireditev tekmovanje harmonika

Komentarji:

