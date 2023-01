Mračnjaška Wednesday se vrača

Protest ob koncu serije 1899

Priljubljenim serijam najpogosteje sledijo nadaljevanja, čeprav to pravilo ne drži vselej. To dokazuje nemška miniserija 1899, ki je sicer prejela odlične kritike in se je v kar 55 državah povzpela na vrh Netflixovih lestvic, a je s koncem prve sezone doživela tudi svoj epilog. »Rada bi končala to neverjetno potovanje z drugo in tretjo sezono (...). Toda stvari včasih ne gredo po načrtih. Tako je življenje,« razočaranja nista skrila ustvarjalca Jantje Friese in Baran. Podobno pa grenkega cmoka niso le tiho pogoltnili oboževalci, ki so sprožili peticijo za njeno ohranitev. Ta je zanje še bolj pomembna, saj jih je konec prve sezone pustil z ogromno neodgovorjenimi vprašanji. 1899 je bila namreč prvotno zasnovana kot serija s tremi sezonami, vsaka naj bi se končala s prelomnico. In s prelomnico se je končala tudi prva in očitno edina sezona.