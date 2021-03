Mračnjaška Wednesday Addams v svoji seriji

Timu Burtonu je serija pisana na kožo. FOTO: Toru Hanai/Reuters Pictures

Pravice si je priboril Netflix

Plakate so že oblikovali. FOTO: Netflix

Le kdo ne pozna mrakobne, ekscentrične in premožne družine Addamsovih, ki jih privlači vse, kar je malce srhljivo in zlovešče. Pri tem jim je malo mar – ali pa se tega niti ne zavedajo –, da se jih drugi bojijo in raje ogibajo v velikem loku. Nenavadna družina, v primerjavi s katero postanejo vse druge nenadoma povsem normalne, se je že 1938. rodila v glavi ameriškega risarjain pod okriljem slovite produkcijske hiše Hanna-Barbera 1973. oživela v animirani seriji. Nato pa v 90. letih preteklega stoletja doživela pravi preporod s filmsko franšizo.Le spomnite se izjemnekot Morticie Addams, ki ji je bila vloga tako pisana na kožo, da je v filmu iz leta 1991 in nadaljevanju dve leti pozneje dobila nominacijo za zlati globus. In prav ta čudaška družina se zdaj vrača, a tokrat bo vsa pozornost usmerjena v hčerko Wednesday Addams, ki ji je v 90. letih bledi obraz posodila igralka. Za režijo pa ne bo poprijel nihče drug kot, ki si je kariero ustvaril prav kot režiser temačnih, malce grozljivih in nenavadnih fantazij. Kot nalašč za Addamsove torej.Režija filma o gotski čudaški družini je bila očitno že zapisana Burtonu v zvezdah. Že pred časom se je namreč govorilo, da bo prav on načeloval animiranemu celovečercu o Addamsu – menda tistemu izpred treh let, nad katerim pa sta na koncu bdela režiserjain. A čeprav iz te moke ni bilo kruha, Burton zdaj naposled postaja del Addamsovih. A ne s pozornostjo nad celotnim bizarnim družinskim klanom, ampak bo vso svojo ustvarjalnost usmeril v hčerko Wednesday v njenih študentskih letih. Ki seveda ne bo vsakdanja študentka z običajnimi težavami deklet njenih let, temveč jo bo vsrkalo v vrtinec nadnaravnih skrivnosti. »Wednesday bo poskušala pod nadzor spraviti svoje nadnaravne sposobnosti in z njihovo pomočjo ustaviti pošasten morilski pohod, ki v njenem domačem mestecu pušča krvave sledi, hkrati pa razrešiti nenavadno skrivnost, v katero sta se zapletla njena oče in mama že pred 25 leti. Z vsem tem na svojem krožniku pa se bo seveda morala nekako tudi vključiti v univerzitetni utrip.« Tako so kratko povzeli zgodbo pri Netflixu, ki mu je uspelo pridobiti pravice za prihajajočo serijo o razvpiti družini.Pri velikanu pretočnih vsebin so že oblikovali reklamni plakat za novo serijo v osmih delih, za katero so prepričani, da bo požela velikansko pozornost. »Televizijski filmi ali kino celovečerci, nedaven broadwajski muzikal, kar koli je bilo povezano z Addamsovimi, sem si preprosto moral ogledati. Briljantni so, kot bi že le s svojim obstojem zategnjeni družbi kazali sredinec. Nihče od Addamsovih pa ni bil tako uporniški, bolj ikonski in napreden kot Wednesday, zato želimo njen lik izpostaviti in približati gledalcem,« je dejal, glava Netflixovega odseka originalnih serij, prepričan, da boljše ustvarjalne ekipe za prihajajočo serijo skoraj ne bi mogli dobiti.Ne le da bo režijsko taktiko vihtel Burton, ki temačne, čudaške in domišljijske zgodbe skoraj diha – ne nazadnje je prav on za fantazijskimi uspešnicami, kot so Edward Škarjeroki, Beetlejuice, Predbožična mora, Sweeney Todd: Hudičev brivec, Mrtva nevesta in Čarli in tovarna čokolade –, pod serijo se bosta kot ustvarjalca podpisalain, ustvarjalni duo za nanizanko Smallville, kot svetovalci pa bodo sodelovali tudi ljudje, ki so imeli prste vmes pri preteklih filmih in animiranih celovečercih iz franšize Addamsovih. »Ko smo slišali zamisel Ala in Milesa, smo ostali odprtih ust – zadela sta duh družine, hkrati pa ponudila svežino in nekaj novega. Še češnja na vrhu torte je bil Burtonov telefonski klic, da si želi, da bi bila ta serija njegov televizijski režijski prvenec. Ne le da Tim že vse življenje obožuje Addamsove, le kratek pogled na njegov ustvarjalni opus pove, da so močne zgodbe družbenih izobčencev tiste, ki mu povsem ustrezajo,« so sporočili z Netflixa.