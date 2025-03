Mož ustreljene želel, da film posnamejo. Alec Baldwin, ki je ustrelil sodelavko, igra revolveraša

V teh dneh je izšel prvi napovednik za film Aleca Baldwina Rust ​– vestern, ki je postal razvpit zaradi smrtonosnega streljanja na snemalnem prizorišču, v katerem je umrla direktorica fotografije. Temačen napovednik prikazuje Baldwinov lik – revolveraša Harlanda Rusta na begu s svojim vnukom, ki je bil obsojen na obešenje zaradi nenamernega uboja lokalnega rančarja.

»Nekaterih stvari v tem življenju ne moreš dobiti nazaj,« v nekem prizoru pravi Rust. Glede na tematiko in nekatere podrobnosti se zdi, da občinstvu ne bo lahko ločiti filma od resničnosti.

Obtoženec z ženo Hilario Baldwin med sojenjem FOTO: Ramsay De Give Via Reuters

Napovednik se zaključi s soočenjem oboroženih mož, ki srhljivo spominja na prizor, v katerem je umrla Hutchinsova.

Prikrili dokaze

Kot je znano, je Baldwin med vajo v Novi Mehiki leta 2021 uperil pištolo proti direktorici fotografije Halyni Hutchins, orožje pa se je sprožilo in jo usodno ranilo, pri tem pa poškodovalo tudi režiserja Joela Souzo. Tožilstvo je Baldwina obtožilo kršenja varnostnih pravil pri rokovanju z orožjem, vendar se je njegov proces zaradi nenaklepnega uboja lani sesul.

Baldwin je zaradi »zlonamernega pregona in kršitve državljanskih pravic« celo vložil tožbo proti vpletenim. V njej je zapisano, da so tožilci namerno prikrili dokaze, ki bi Baldwina razrešili krivde, pa tudi da so »na vsakem koraku iskali grešnega kozla«, da bi »zlonamerno sprožili ali pospešili« sojenje in obsodbo ameriškega igralca.

Tožilci naj bi namerno prikrili dokaze, ki bi Baldwina razrešili krivde. FOTO: Ramsay De Give/Reuters

Tako Baldwin kot Souza sta se vrnila, da bi film dokončala na drugem prizorišču v Montani. V ZDA ga bodo začeli predvajati 2. maja, svetovna premiera pa je bila novembra na filmskem festivalu na Poljskem. Med uvodno predstavitvijo je Souza dejal, da se sprva ni mogel odločiti, ali naj film dokonča, za to pa se je naposled odločil, ko je izvedel, da si tudi mož Hutchinsove želi, da bi njeno zadnje delo ugledalo luč sveta, je poročala AFP. Baldwin se premiere ni udeležil, prav tako ni jasno, kakšno vlogo bo imel pri promociji filma.

V napovedniku, ki ga spremljajo zlovešča nevihta, intenzivna glasba in temačni dialogi, se pojavljajo podobe nagrobnika, obešenja in več strelskih obračunov. Nasilje – strelski spopadi, pretepi, borbe v blatu – je več kot očitno v ospredju. Napovednik se konča s soočenjem oboroženih mož v majhni prašni sobi, ki srhljivo spominja na prizor, v katerem je umrla Hutchinsova.

Halyna Hutchins je bila vzhajajoča zvezda filmske industrije. FOTO: Kevin Mohatt/Reuters

Baldwinu je v primeru obsodbe grozilo do 18 mesecev zapora. V ločenem postopku je sodišče orožarko Hannah Gutierrez, ki je rekvizitno pištolo na snemanju pomotoma napolnila s pravimi naboji, 6. marca 2024 spoznalo za krivo smrti iz malomarnosti in jo obsodilo na 18 mesecev zaporne kazni. Tožbo je vložila tudi družina Hutchinsove, in sicer proti Baldwinu in drugim producentom vesterna. Dosegli so finančno poravnavo. Hutchinsova, nekdanja novinarka iz Ukrajine, je veljala za eno izmed vzhajajočih zvezd filmske industrije.