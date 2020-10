Morilski Dexter se vrača

Priljubljenega antijunaka igra Michael C. Hall.

10

epizod bo imela posebna omejena serija.

EDden najbolj priljubljenih pravičniških morilcev se vrača! Če so oboževalci serije Dexter leta 2013 po sklepni epizodi osme in zadnje sezone ostali nepotešeni, se lahko zdaj veselijo jeseni prihodnjega leta. »Ta edinstveni lik bi obudili le, če bi se nam utrnil resnično ustvarjalen pristop k nadaljevanju, ki bi bil vreden genialnosti originalne serije. In prav to je scenaristuin igralcuuspelo!« je, glava televizijske mreže Showtime, najavil, da bodo novo sezono v obliki 10-delne serije začeli snemati na začetku leta 2021, premiero prvega dela pa lahko pričakujemo jeseni istega leta.Podnevi pomaga reševati zločine. Ponoči pa prestopi na drugo stran zakona in z izkrivljenim smislom za pravičnost teši svoje morilske vzgibe z ubijanjem morilcev, ki so ušli roki pravice. Serija o forenzičnem strokovnjaku miamijske policije Dexterju Morganu, ki zna brati iz vzorcev razpršenosti krvi na prizoriščih zločinov, je leta 2006 privršala na male zaslone in hipnotizirala ljubitelje kriminalnih serij. Glavni (anti)junak, igra ga Michael C. Hall, ki mu je morilski lik prinesel zlati globus, je postal eden od najbolj priljubljenih televizijskih obrazov. A epilog serije pred sedmimi leti je marsikoga razočaral.V poslovilni epizodi je Dexter svojo ljubljeno (s podobnimi morilskimi nagnjenji) in njunega sina poslal v Argentino, sam pa je polsestro Deb, žrtev drugega serijskega morilca, v bolnišnici odklopil od naprav, ki so jo ohranjale pri življenju, se vkrcal na jadrnico in njeno truplo vrgel v morje. Siloviti orkan je izrabil za uprizoritev lastne smrti in zaživel novo življenje gozdarja v oregonski divjini.Gledalci so se zaradi čudnega dejanja antijunaka kritično oglašali na družabnih omrežjih, z omejeno serijo pa bodo morda dobili konec, ki jim bo bolj pogodu. Začela se bo tam, kjer se je osma sezona končala, kaj več pa o zgodbi in igralski zasedbi še ni znanega. Razen, seveda, da se pred kamere vrača Hall, brez katerega Dexterja tako ali tako ne bi bilo.